“Aiutavano tutti senza fare domande”, donazioni milionarie per i figli della coppia morta in Texas La raccolta fondi per i quattro figli di Irma e Joe Garcia ha scatenato la solidarietà di tutti riuscendo a raccogliere oltre due milioni e mezzo di dollari.

A cura di Antonio Palma

"Erano persone sempre disposte ad aiutare, vedevano sempre cosa potevano fare nella comunità, non solo per i loro figli e spero che tutti si ricordino di quanto fossero generosi" così il parroco della chiesa di Uvalde ha voluto ricordare durante i funerali Irma e Joe Garcia, la maestra uccisa nella strage a scuola in Texas e il marito, morto due giorni dopo di crepacuore. Un appello che non è caduto nel vuoto visto che per la coppia e i loro figlie si è scatenata una vera e propria ondata di solidarietà.

La raccolta fondi avviata dagli altri parenti dopo la terribile doppia tragedia, che ha lasciato orfani in pochi giorni i quattro figli della coppia, ha infatti raggiunto e superato i due milioni e mezzo di dollari. Una cifra record figlia della generosità dei tanti che si sono stretti attorno ai quattro ragazzini della coppia con la voglia di garantire loro un futuro anche senza i genitori.

La pagina sulla piattaforma gofundme era stata lanciata subito dopo la strage di Uvalde per sostenere la famiglia della maestra uccisa coi suoi bimbi alla Robb Elementary School. Era stata stabilita la cifra di diecimila dollari per tutte le necessità dell'immediato come funerali e altro ma purtroppo due giorni dopo è arrivata un'altra tragica notizia: quella del decesso del marito e la pagina si è trasformata purtroppo in un raccolta fondi per i figli.

La maestra Irma Garcia era una insegnante da ben 23 anni e, come tutti i giorni, era in classe coi suoi piccoli martedì mattina quando il 18enne Salvador Ramos è entrato nella sua classe uccidendola insieme alla collega Eva Mireles e 19 bambini. "Irma era una moglie, una madre di quattro figli, una cugina, una sorella, una figlia, una zia e una persona meravigliosa. Avrebbe fatto letteralmente qualsiasi cosa per chiunque… senza fare domande. Amava i suoi bambini in classe ed è morta cercando di proteggerli", ha raccontato la cugina Debra Austin, lanciando la campagna di raccolta fondi.

Purtroppo due giorni dopo suo marito Joe è morto per un infarto dopo aver portato i fiori davanti alla scuola luogo della strage. I due erano "fidanzati del liceo e Credo davvero che Joe sia morto di crepacuore e che perdere l'amore della sua vita di oltre 25 anni sia stato troppo da sopportare", ha scritto Austin in un aggiornamento alla sua raccolta fondi dopo la morte di Joe.

La coppia lascia quattro figli di cui la più piccola ancora alle elementari e il più grande che sta completando il campo di addestramento dei marine. Un altro figlio frequenta la Texas State University University mentre la terza a va al secondo anno delle superiori. Cristian, Jose, Lyliana e Alysandra, questi i loro nomi hanno trovato l'affetto di tutta la comunità e non solo che li ha avvolti in un abbraccio affettuoso. "Le preghiere, l'amore e il sostegno che avete inviato sono molto apprezzati e necessari mentre continuano il loro viaggio attraverso la vita senza la loro madre e il loro padre" ha aggiunto la loro zia Debra Austin.