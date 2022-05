Porta fiori alla scuola della strage ma ha un malore, morto il marito della maestra uccisa in Texas “Stavano insieme dai tempi del liceo e lui non ha retto al dolore della morte della sua amata” hanno dichiarato i familiari. La coppia lascia quattro figli.

A cura di Antonio Palma

Era andato davanti alla scuola dove si è consumata la strage in Texas per portare dei fiori in memoria delle vittime ma non ha retto al dolore e poco dopo si è accasciato a terra per un malore che lo ha ucciso. Così è morto Joe Garcia marito di Irma Garcia, una delle due maestre uccise dal 18enne Salvador Ramos alla scuola di Uvalde, in Texas, insieme a 19 tra bimbi e bimbe. A darne notizia è stata la famiglia dei due coniugi che erano insieme da oltre 25 anni. Un nuovo lutto che ha gettato nello sconforto tutti i parenti e l'intera comunità dove la coppia viveva ed era conosciuta.

Come ha spiegato il nipote della coppia, John Martinez, la morte dell'uomo è avvenuta in pochi attimi nella mattinata di giovedì. L'uomo ha visitato il memoriale della strage dove tutti stanno portano dei fiori e così ha fatto anche lui ma ha iniziato a sentirsi male. Il tempo di arrivare a casa ed è caduto a terra esanime senza più riprendersi. Nonostante le cure dei paramedici, purtroppo Joe Garcia è morto, stroncato da un infarto 48 ore dopo l'assassinio della moglie. "Stavano insieme dai tempi del liceo e lui non ha retto al dolore della morte della sua amata" hanno dichiarato i familiari.

La coppia lascia quattro figli di cui la più piccola ancora alle elementari e l più grande che sta completando il campo di addestramento dei marine. Un altro figlio frequenta la Texas State University University mentre la terza a va al secondo anno delle superiori. Una famiglia distrutta in poche ore e per la quale ora i parenti hanno lanciato una campagna di raccolta fondi.

La campagna era partita inizialmente per la maestra 43enne della Robb Elementary di Uvalde, ma due giorni dopo purtroppo all'elenco si è aggiunto il marito. "Per favore, mantenete la nostra famiglia nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere. Credo davvero che Joe sia morto di crepacuore e che perdere l'amore della sua vita di oltre 25 anni sia stato troppo da sopportare" ha scritto la cugina di Irma Garcia, aggiungendo: "Per favore, dona tutto ciò che puoi per aiutare la loro famiglia. Il 100% del ricavato andrà alla famiglia Garcia per spese varie.