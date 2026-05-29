Montagne russe si fermano, studenti bloccati per ore in verticale a 30 metri di altezza in Texas: “Scossi e disidratati”

Il gruppo di studenti statunitensi in gita scolastica è stato infine soccorso dai vigili del fuoco che hanno impiegato oltre tre ore per portare tutti a terra. “Naturalmente erano scossi e disidratati ma tutti stavano abbastanza bene” ha spiegato il capo dei vigili del fuoco.

Una gita scolastica con visita al parco giochi si è trasformata in un incubo per un gruppo di 8 studenti statunitensi che si sono ritrovati bloccati per ore a 30 metri di altezza sulla cima delle montagne russe che si affacciano sul mare e su cui erano appena saliti in Texas. L’incidente giovedì pomeriggio su una delle principali attrazioni del Galveston Island Historic Pleasure Pier, le montagne russe Iron Shark.

Il gruppo è stato infine soccorso dai vigili del fuoco che hanno impiegato oltre tre ore per portare tutti a terra. "Naturalmente erano scossi e disidratati ma tutti stavano abbastanza bene” ha spiegato il capo dei vigili del fuoco.

L’allarme è scattato poco dopo le 17.20 ora locale di giovedì quando l’impianto si è bloccato proprio mentre una delle vetture veniva spinta lungo la salita verticale a 30 metri di altezza. Per gli 8 ragazzi a bordo, studenti del distretto scolastico di Houston che partecipavano a una gita scolastica, è iniziato così un lungo calvario, sospesi nel vuoto in verticale sotto il sole a pochi metri dalla vetta della giostra.

I pompieri hanno ricevito la prima chiamata alle 17:37 e sono accorsi immediatamente sul posto ma purtroppo le operazioni di recupero dei ragazzi si sono rivelate estremamente difficili. La piattaforma elevatrice che solitamente è utilizzata per aiutare a evacuare i passeggeri in caso di blocco, infatti, ha avuto a sua volta problemi meccanici e i pompieri hanno dovuto utilizzare un loro mezzo antincendio.

Uno alla volta i ragazzi sono stati estratti dai sediolini e legati con imbracature e quindi fatti scendere a piedi attraverso una enorme autogru. Ci sono volute oltre tre ore e l'ultima persona a bordo dell'attrazione è scesa poco dopo le 21:00.

"Naturalmente erano scossi per essere scesi da quella scala ed essere stati sotto quel sole cocente. Sono stati visitati per la disidratazione ma stanno bene” ha spiegato il capo dei pompieri, aggiungendo: “Si vedeva che erano scossi, a livello visivo, ma poi si poteva notare anche un senso di gioia appena toccavano terra".

Il parco divertimenti, che sorge su un molo, nel frattempo è rimasto chiuso ed è in corso un'ispezione approfondita dell'attrazione. La giostra “ha avuto un malfunzionamento durante la salita iniziale ma, come previsto, si è fermata immediatamente per garantire la sicurezza di tutti. La nostra attenzione si è immediatamente concentrata sulla sicurezza dei nostri 8 ospiti. Pertanto, abbiamo contattato i vigili del fuoco per chiedere assistenza, assicurandoci che tutti gli ospiti venissero evacuati in sicurezza dall'attrazione”, spiegano dal parco giochi.