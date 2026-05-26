Bus travolto dal treno in Belgio, i ragazzi morti frequentavano scuola dedicata a studenti con disturbi

I giovani deceduti nell’incidente di questa mattina nelle Fiandre, in Belgio, frequentavano lo Richtpunt Campus Buggenhout, istituto di istruzione speciale per studenti con disturbi comportamentali e dello spettro autistico. Quattro le vittime, tra cui due ragazzini di 12 e 15 anni, un accompagnatore e l’autista del mezzo travolto dal treno.

I soccorsi sul luogo dell’incidente in Belgio

Frequentavano un istituto provinciale di istruzione speciale, la Richtpunt Campus Buggenhout, dedicato a studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico, i ragazzi coinvolti nell’incidente avvenuto questa mattina nelle zona orientale della Fiandre, in Belgio, dove uno scuolabus si è scontrato con un treno nei pressi di un passaggio a livello.

A bordo del mezzo viaggiavano nove persone. Due giovanissimi, insieme all’autista e all’accompagnatore, hanno perso la vita nell’impatto. I due minori avevano 12 e 15 anni. Gli altri cinque studenti sono stati trasportati in ospedale; le loro condizioni, secondo quanto riferito dalla portavoce della procura Lisa De Wilde, risultano al momento stabili.

Il consigliere per l’istruzione della Provincia delle Fiandre orientali, Kurt Moens, ha espresso il proprio cordoglio e la vicinanza alle famiglie, sottolineando la portata della tragedia. "Auguro molta forza ai feriti, ma anche tanto coraggio, sostegno e vicinanza ai nostri studenti e insegnanti, per i quali è un colpo durissimo – ha sottolineato Moens -. Per la nostra scuola è una vera tragedia".

Anche le autorità dell’istruzione provinciale e la direzione della Richtpunt Campus Buggenhout hanno manifestato profondo sgomento. "Da parte del consiglio scolastico della Provincia delle Fiandre Orientali esprimiamo le nostre più sentite condoglianze. I nostri pensieri vanno alle famiglie di tutte le vittime. Stiamo seguendo da vicino la situazione e offriamo il necessario sostegno e supporto ai nostri dipendenti, agli studenti e a tutte le persone coinvolte", ha dichiarato Christine Van Kerckhove, consigliera coordinatrice ad interim dell’istruzione provinciale.

La scuola ha inoltre annunciato l’allestimento, da questo pomeriggio, di uno spazio di lutto sia fisico che online.

Non è ancora chiaro come il mezzo sia finito sui binari. La procura ha aperto un’indagine e nominato un esperto in incidenti stradali per ricostruire l’esatta dinamica. È però certo che l’infrastruttura ferroviaria funzionasse correttamente.