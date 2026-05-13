Cade dal balcone dell’hotel durante la gita scolastica, morto lo studente 18enne di Monopoli: aperta inchiesta

È morto lo studente di 18 anni caduto dal balcone dell’albergo di Lignano Sabbiadoro dove era in gita con la scuola. Il ragazzo è stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Udine per 10 giorni. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine e non si esclude alcuna pista.

È morto all'ospedale di Udine lo studente 18enne di Monopoli caduto dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro durante una gita scolastica con i compagni dell'ultimo anno del polo liceale Galileo Galilei – Marie Curie. Il ragazzo era caduto dal balcone del primo piano della struttura, da un'altezza vicina ai 4 metri di altezza, dove alloggiava con altri studenti e i docenti accompagnatori. Il ragazzo era stato ricoverato in condizioni critiche ed è entrato in coma irreversibile senza più riprendersi. Stando a quanto ricostruito, il 18enne si era allontanato dal gruppo dopo cena ed era salito in una stanza al primo piano, precipitando poi nel vuoto.

I compagni di classe hanno scoperto l'accaduto poco dopo, dando poi l'allarme. In un primo momento il 18enne era apparso cosciente ma poi le sue condizioni sono precipitate. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine: non si esclude alcuna pista, neppure quella del gesto intenzionale, anche se ci sono molti dubbi. Lo studente è stato descritto da compagni e studenti come un ragazzo modello e il 17 aprile aveva partecipato alla finale nazionale delle Olimpiadi della Fisica a Senigallia, classificandosi tra i migliori del Paese con il suo gruppo.

La salma rientrerà a Monopoli dopo il completamento delle procedure ospedaliere. Per la morte del 18enne non ci sono al momento indagati, anche se il recente decesso cambia lo scenario dell'inchiesta. I carabinieri lavorano per l'acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della struttura e della zona circostante e stanno procedendo con i rilievi nell'albergo per chiarire cosa possa essere davvero accaduto. Anche i compagni di classe hanno ricostruito con le autorità le ultime ore di vita del 18enne. Nel frattempo la famiglia della vittima ha dato l'autorizzazione all'espianto degli organi.