Precipita dal balcone mentre è in gita scolastica a Lignano: studente di Monopoli ricoverato in terapia intensiva

Un giovane studente della provincia di Bari è caduto dal balcone dell’hotel che lo ospitava mentre era in gita scolastica a Lignano Sabbiadoro: la Procura ha avviato un’indagine.

Uno studente originario di Monopoli (Bari) è precipitato dal balcone dell'hotel di Lignano Sabbiadoro dove alloggiava durante una gita scolastica. Il giovane si trova ora ricoverato in terapia intensiva a Udine: le sue condizioni sono critiche.

L'incidente è avvenuto domenica scorsa nella nota località balneare friulana, tappa del viaggio d’istruzione di fine anno. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è caduto nel cortile della struttura dopo un volo di diversi metri.

L'allarme è stato lanciato immediatamente dai professori e dai compagni di classe presenti nell'albergo. I soccorritori, giunti tempestivamente sul posto, hanno trasportato il giovane d'urgenza all'ospedale di Udine in codice rosso. Al momento resta sotto stretta osservazione medica.

Sulla vicenda, la Procura ha avviato un’indagine conoscitiva, che attualmente non vede alcun indagato. L’obiettivo degli inquirenti è ricostruire con precisione la dinamica dei fatti per determinare se si sia trattato di una tragica fatalità o se vi siano altri elementi da chiarire. Gli investigatori dovranno stabilire se si sia trattato di un incidente o se vi siano eventuali responsabilità.

Chi indaga sta raccogliendo le testimonianze dei presenti – compagni di classe e docenti accompagnatori – si analizzeranno le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’hotel per fare luce sull'accaduto. Mentre gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause della caduta. La notizia ha raggiunto rapidamente Monopoli, scuotendo profondamente la comunità locale che attende con il fiato sospeso aggiornamenti sulle condizioni di salute del ragazzo.

Fanpage.it ha sentito il sindaco della città di Monopoli, Angelo Annese dove risiede il giovane studente: "Ci stringiamo attorno al ragazzo e alla famiglia sperando che arrivino notizie confortanti", ha detto.