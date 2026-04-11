Firenze, studente catanese di 17 anni in gita scolastica ha un malore in bici e muore

Gerlando F., un ragazzo di soli 17 anni, ha perso la vita a causa di un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo mentre si trovava in sella a una bicicletta elettrica per un giro turistico a Firenze. Inutili i soccorsi.

Avrebbe dovuto essere il momento più atteso dell’anno scolastico, una gita a Firenze e in altre città della Toscana. Si è invece trasformato in un dramma il viaggio d'istruzione degli studenti dell’istituto "Branchina" di Adrano, in provincia di Catania. Gerlando F., un ragazzo di soli 17 anni, ha perso la vita a causa di un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo.

Secondo quanto ricostruito finora, il giovane si trovava in sella a una bicicletta elettrica per un giro turistico a Firenze quando si è accasciato improvvisamente a terra. Nonostante la tempestività dei soccorsi e i tentativi disperati di rianimarlo, Gerlando non ha più ripreso conoscenza. La Procura del capoluogo toscano, per fare piena luce sulle cause naturali del decesso, ha disposto il sequestro della salma; l’autopsia è già stata fissata per il prossimo martedì.

Come racconta il quotidiano La Sicilia, Gerlando era un ragazzo noto per la comunità di Adrano. Portava infatti con orgoglio il nome del nonno, appuntato dei carabinieri che nel 1968 perse la vita nel tentativo di disarmare un uomo barricato in casa. I genitori del ragazzo si sono precipitati a Firenze non appena appresa la notizia, raggiungendo i professori e i compagni di classe, distrutti dal dolore per la perdita di un amico descritto da tutti come solare e generoso. Il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, ha espresso il dolore di un’intera comunità attraverso un messaggio di profondo cordoglio: "Si rimane senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie – un giovane pieno di vita ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza, un abbraccio fraterno a tutta la famiglia".