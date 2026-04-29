A 89 anni precipita dal balcone mentre monta una tenda da sole: morto sul colpo a Giovinazzo

Stava montando sul balcone al quinto piano una tenda da sole ma ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto, inutili i soccorsi.

È precipitato dal balcone del quinto piano mentre cercava di montare una tenda da sole: la vittima del fatale incidente domestico è un uomo di 89 anni di Giovinazzo, provincia di Bari. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18:00, in via Generale Daconto, a pochi passi dalla stazione ferroviaria del comune pugliese.

Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano era salito su una scala sul balcone con l'intento di fissare un telone per schermare il sole; dopo essersi sporto oltre il parapetto, ha però perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto per circa 15 metri, schiantandosi sull'asfalto.

L'impatto con il suolo non gli ha lasciato scampo ed è morto sul colpo. Inutile l'intervento del 118: gli operatori sanitari, al loro arrivo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I primi a intervenire sono stati gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari sotto il coordinamento del comandante Vito Bovino. La vittima dell'incidente domestico, che risiedeva nell’appartamento insieme alla moglie, lascia due figli, entrambi residenti fuori regione. La Procura di Bari non ha disposto l’autopsia e la salma è stata trasferita nell’obitorio del cimitero cittadino.