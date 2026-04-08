Tennista di 15 anni si accascia mentre gioca a tennis: morto a San Giovanni Teatino

Un ragazzo di 15 anni è morto nel pomeriggio dell’8 aprile a San Giovanni Teatino dopo un arresto cardiaco mentre giocava a tennis. Soccorso dai presenti e dal 118, è stato trasportato al pronto soccorso di Pescara, ma purtroppo è deceduto poco dopo.

immagine di repertorio

Un ragazzo di 15 anni è morto nel tardo pomeriggio dell’8 aprile dopo essere stato colto da un malore mentre si allenava in una struttura sportiva di San Giovanni Teatino, in località Sambuceto, nell’area metropolitana tra Pescara e Chieti.

Il giovane, originario di Francavilla al Mare, stava giocando a tennis quando si è improvvisamente accasciato a terra, sotto gli occhi dell’istruttore e delle altre persone presenti. I primi a intervenire sono stati proprio i presenti, che hanno dato subito l’allarme e avviato le manovre di soccorso utilizzando anche il defibrillatore automatico disponibile nell’impianto.

Nel giro di pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118, con ambulanza e automedica, che hanno preso in carico il ragazzo e proseguito le operazioni di rianimazione. Dopo i primi tentativi sul posto, il 15enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Pescara.

Nonostante gli sforzi dei medici, però, le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime e ogni tentativo si è rivelato inutile: il ragazzo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Una tragedia che si è consumata davanti agli occhi dei compagni e degli adulti presenti nella struttura.

Secondo le prime informazioni, all’origine del decesso ci sarebbe un arresto cardiaco improvviso. La dinamica, per quanto ricostruito nelle fasi iniziali, non lascia spazio ad altre ipotesi: si sarebbe trattato di un malore improvviso durante l’attività sportiva.

Così il sindaco Giorgio Di Clemente: "Sono profondamente addolorato per la tragica scomparsa del giovane avvenuta questo pomeriggio alla Cittadella dello sport. Una perdita che ci lascia sgomenti, un dolore immenso che colpisce non solo la famiglia, ma l’intera nostra comunità. Il mio cuore è con i genitori, i cari, gli amici e gli istruttori che hanno vissuto questi momenti terribili. Voglio far sentire loro tutta la nostra vicinanza e il nostro abbraccio in questo momento di indicibile sofferenza. Per rispetto verso il ragazzo e la sua famiglia, e domani e dopodomani i campi da tennis della Cittadella dello Sport resteranno chiusi"