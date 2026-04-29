È morto Tony Wilson, co-fondatore degli Hot Chocolate, con cui ha scritto “You Sexy Thing”: aveva 89 anni

Tony Wilson, cantante e co-fondatore della band soul britannica Hot Chocolate, è morto all’età di 89 anni a Trinidad: nella sua carriera ha firmato i successi di “Love Is Life”, “Brother Louie”, “Emma” e la hit internazionale “You Sexy Thing”.

Tony Wilson, via YouTube

Tony Wilson, bassista, cantautore e cofondatore del gruppo soul britannico Hot Chocolate, è scomparso all'età di 89 anni nella sua residenza a Trinidad. Il cantante, come ha specificato sua figlia in un post su Facebook, avrebbe vissuto un malore lo scorso venerdì 17 aprile, che lo avrebbe portato nei giorni successivi alla scomparsa. Wilson ha segnato alcuni dei più grandi successi della band, come "Love Is Life", "Brother Louie", "Emma" e la pietra miliare "You Sexy Thing", di cui è anche co-autore.

L'incontro fortuito con Errol Brown e la formazione degli Hot Chocolate

Trasferitosi in Inghilterra da giovanissimo, Wilson aveva già vissuto esperienze musicali in gruppi come i The Flames, i The Souvenirs e i The Corduroys, ma il frutto di una coincidenza lo portò al grande successo internazionale con gli Hot Chocolate. Infatti, conobbe Errol Brown alla fine degli anni '60, che abitava sul suo stesso pianerottolo in un palazzo londinese. Con l'artista giamaicano fonderà la band, che diventerà una delle più importanti nella scena soul britannica negli anni '70, in grado di ritagliarsi anche uno spazio nel mercato statunitense. Nel 1970 pubblica "Love is life", in seguito a una cover reggae di "Give Peace A Chance" di John Lennon.

L'addio al gruppo nel 1975 e le cause

Infatti, come ha raccontato Errol Brown in un'intervista del 2009 alla BBC, il primo contratto discografico del gruppo arrivò dopo aver inviato la cover direttamente a Lennon, che decise di approvare la sua pubblicazione e chiese loro di firmare un contratto discografico con la Apple Records dei Beatles. Gli Hot Chocolate vennerò seguiti dal producer Mickie Most, che sancì, nel 1975, anche l'addio di Wilson dal gruppo. Infatti, dopo i successi di "Brother Louie", "Emma" e "You Sexy Thing", Wilson decise di abbandonare il gruppo, spinto dal desiderio di produrre musica solista.

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La carriera solista e il ritiro nel 2012 a Trinidad

Negli anni successivi, verrà anche discussa un'altra motivazione in merito, ovvero la sostituzione nel ruolo di frontman della band, da Wilson a Brown, che sarebbe stata proposta e decisa dal produttore Most. Wilson pubblicherà due progetti solisti, "I Like Your Style" e "Catch One", che però non riuscirono a trovare la loro definizione nel mercato britannico. Anche se continuerà la sua attività concertistica, non pubblicherà più progetti solisti, ritornando poi nel 2012 nel suo paese natio, a Trinidad, dove poi è scomparso. Il rapporto con Brown si sfilacciò, come ammise lo stesso durante un'intervista nei primi anni '90, ricollegandosi solo alla scomparsa dell'artista giamaicano nel 2015. In quell'occasione, Wilson scrisse sul suo profilo Facebook: "Riposa in pace Errol Brown. Le nostre più sentite condoglianze alla tua famiglia, ai tuoi amici e a tutti i tuoi fan".