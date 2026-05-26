Belgio, scuolabus travolto da un treno a un passaggio al livello: 4 morti, tra loro due adolescenti

Gravissimo incidente ferroviario lunedì mattina a Buggenhout, in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri mentre attraversava un passaggio a livello. Le vittime, come confermato dal Ministro Jean-Luc Crucke, sono quattro: due studenti di 12 e 15 anni e due adulti. Pare che le barriere fossero chiuse regolarmente al momento dei fatti.

Incidente tra un treno e uno scuolabus a Buggenhout in Belgio

Drammatico incidente lunedì mattina a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, in Belgio dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri mentre attraversava un passaggio a livello.

Secondo il ministro federale della Mobilità, Jean-Luc Crucke, le vittime sarebbero quattro, tutte a bordo del pulmino: due adolescenti, l'autista e l'accompagnatore. Lo ha riferito a Rtl.info. "È una tragedia", ha dichiarato, "il mio primo pensiero va alle vittime, ma anche ai feriti e alle loro famiglie". I due ragazzini avevano 12 e 15 anni, l'uomo alla guida del bus ne aveva 49, mentre l'accompagnatore era un 27enne.

Le circostanze dell’incidente sono comunque ancora al vaglio degli investigatori ma, stando alle prime informazioni emerse, le barriere del passaggio a livello sarebbero state regolarmente abbassate al momento dello schianto.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 del 26 maggio nei pressi del passaggio a livello situato tra Stationsstraat e via Vierhuizen. Pare fosse diretto al campus Richtpunt di Buggenhout.A confermare l’accaduto è stato anche Infrabel, il gestore della rete ferroviaria belga: l’impatto è stato “estremamente violento”.

"La collisione è avvenuta alle 8:08 del mattino. Le immagini mostrano che le barriere erano abbassate e il semaforo era rosso. Non conosciamo le circostanze dell'incidente. Spetta alla polizia e all'ufficio del procuratore condurre l'indagine", ha detto Thomas Baeken, il portavoce dell'azienda pubblica responsabile della gestione, manutenzione e sviluppo dell'intera rete ferroviaria del Belgio, parlando con Vrt.

Secondo i media belgi, sul piccolo bus al momento dei fatti c'erano sette scolari, un accompagnatore e l'autista.

Sul posto sono intervenuti subito i servizi di emergenza dopo la segnalazione della presenza di feriti a bordo dello scuolabus. Nessun passeggero del treno sarebbe rimasto ferito nell’impatto. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e per identificare tutte le vittime coinvolte nella tragedia.

Il portavoce della procura ha confermato che "cinque bambini sono stati trasportati in ospedale con ferite gravi". Le loro condizioni sono critiche, ma stabili.

Il ministro dell’Interno belga Bernard Quintin ha espresso il proprio cordoglio alle vittime e alle loro famiglie, affermando che il suo pensiero è rivolto a tutte le persone coinvolte nella tragedia.

Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha espresso il proprio cordoglio: "Sono rimasta profondamente colpita nell'apprendere del tragico incidente tra un treno e uno scuolabus avvenuto oggi a Buggenhout. Le mie più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle vittime e ai loro cari.

Oggi l'Europa è in lutto con il Belgio" ha scritto su X von der Leyen.