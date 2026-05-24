Treno militare investito da un’esplosione in Pakistan, oltre 20 morti e decine di feriti: “Attacco con autobomba”

Più di 20 morti e decine di feriti in Pakistan, dove un’esplosione ha investito un treno militare nel Belucistan. Testimoni hanno riferito che un’autobomba si è schiantata contro il convoglio provocando una violenta deflagrazione. Il premier: “Condanno vili atti di terrorismo”.

Oltre 20 morti e decine di feriti. È questo il bilancio dell'esplosione che ha colpito un treno che trasportava militari nella provincia sud-occidentale del Baluchistan, in Pakistan.

A riferirlo è stato un alto funzionario pakistano all'Afp spiegando che l'esplosione è avvenuta a Quetta, capoluogo della provincia, e ha completamente distrutto un vagone ferroviario.

Il treno, che trasportava personale militare e i loro familiari, era in viaggio da Quetta a Peshawar, nel nord-ovest del Pakista. Stando a quanto riferito dalle autorità, il personale dell'esercito si stava recando a Peshawar per celebrare la festività di Eid, che inizierà martedì 26 maggio.

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Testimoni oculari sentiti dalla Bbc hanno riferito che un'auto carica di esplosivo si è schiantata contro il treno provocando una violenta deflagrazione. "Il treno era in movimento e c'erano passeggeri a bordo quando è avvenuta l'esplosione", racconta uno di loro.

Stando a prime indagini, l'esplosione sarebbe stata causata da un attentato suicida, ha dichiarato la polizia. Le autorità hanno isolato la zona mentre le forze di sicurezza e gli artificieri hanno avviato indagini sulla natura dell'esplosione.

"Il gruppo separatista ‘Balochistan Liberation Army‘ (Bla) ha rivendicato la responsabilità dell'attacco, sostenendo che si sia trattato di un attacco suicida", si legge ancora sulla Bbc. Il media britannico precisa che non ci sono al momento conferme in tal senso da parte delle autorità pachistane.

"Condanno fermamente l'atroce esplosione di una bomba vicino a Chaman Phatak, Quetta, che ha causato la tragica perdita di vite innocenti e ha lasciato feriti molti altri", ha scritto su X il premier pachistano Muhammad Shehbaz Sharif, che ha parlato di "vili atti di terrorismo" e ha porto le condoglianze alle famiglie delle vittime.

Il Belucistan, territorio ricco di risorse minerarie, è stato ultimamente al centro di violenze e scontri tra le forze governative pachistane e il gruppo armato separatista Bla, inserito da Washington nella sua lista delle organizzazioni terroristiche.

L'anno scorso il Bla rivendicò un altro attacco a un treno in viaggio da Quetta a Peshawar. Sul convoglio viaggiavano oltre 400 persone e più di 20 morirono in un assedio durato 30 ore.