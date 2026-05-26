Uganda, minibus investe un elefante che attraversa la strada nel Parco nazionale: 3 morti e 4 feriti

Tre morti e quattro feriti nel Parco Murchiso, in Uganda, dove un minibus con sette persone a bordo ha investito un elefante sulla strada. L’animale si è allontanato dal luogo dell’incidente e non sono note le sue condizioni.

L’incidente con l’elefante (Uganda Police Force)

Tre persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un incidente tra un minibus e un elefante in Uganda. L'incidente è avvenuto la notte del 24 maggio, intorno alle ore 20 all'interno del Parco Nazionale delle Cascate Murchison, nel distretto di Nwoya.

Il mezzo, una Toyota Hiace, stava percorrendo la strada che conduce alla città di Arua, quando si è scontrato con l'animale selvatico, finendo fuori strada. Secondo le indagini preliminari della Polizia ugandese, il minibus stava viaggiando da Arua a Kampala con a bordo sette funzionari dell'Autorità fiscale ugandese (Ura) di ritorno dal servizio, quando ha investito un elefante che stava attraversando la strada e ha perso il controllo del veicolo.

Delle sette persone a bordo, tre sono morte sul colpo, mentre altre quattro, incluso l'autista, sono rimaste ferite. La polizia è intervenuta sul posto e ha trasportato d'urgenza i feriti all'ospedale di Kiryandongo per le prime cure, prima del loro successivo trasferimento a Kampala per ulteriori accertamenti. I corpi delle vittime invece sono stati portati all'obitorio dell'ospedale di Anaka in attesa dell'autopsia.

Leggi anche Massiccio attacco russo su Kiev: almeno 4 morti e 50 feriti

Non è la prima volta che si verificano simili incidenti. Secondo i media locali, sempre nel distretto di Nwoya, vicino al Parco Nazionale delle Cascate Murchison, dal 2009 gli elefanti avrebbero ucciso 15 persone. "Si raccomanda vivamente agli automobilisti di prestare la massima attenzione alla guida all'interno di parchi nazionali e aree protette – è la raccomandazione diffusa dalla Polizia dopo il sopralluogo – soprattutto durante le ore notturne, e di rispettare rigorosamente i limiti di velocità per evitare incidenti".

L'Autorità ugandese per la fauna selvatica ha confermato l'incidente ma non ha fornito informazioni sullo stato di salute dell'animale: "Si raccomanda vivamente agli automobilisti che transitano nelle aree protette di guidare con prudenza, poiché gli animali selvatici attraversano frequentemente le strade", si legge nella nota.