Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno divorziato, ora è ufficiale Elisabetta Canalis ha divorziato dal chirurgo americano Brian Perri. I due si erano sposati nel 2014. Lei non ha chiesto mantenimento. Richiesto l’affidamento congiunto di Skyler Eva.

Il mondo degli appassionati di gossip e spettacolo avevano creduto tanto a quel matrimonio che, purtroppo, ora è finito. Parliamo di Elisabetta Canalis e Brian Perri che, secondo quanto traspare da documenti già depositati, divorziano dopo quasi nove anni di matrimonio. Stando a quanto riferito da TgCom, la ex coppia si sarebbe accordata per un affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, 7 anni, e l'attrice e soubrette italiana non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento.

Il divorzio è già ufficiale

Il divorzio è già ufficiale, secondo quanto riportato da TgCom24. Elisabetta Canalis ha divorziato dal chirurgo americano Brian Perri, dopo nove anni di matrimonio circa. Secondo le ultime informazioni, Elisabetta Canalis avrebbe traslocato in un nuovo appartamento. In questi giorni, con lei, c'è sua madre che l'ha raggiunta dalla Sardegna per darle tutto il supporto possibile. Elisabetta Canalis resterà quindi a Los Angeles.

La storia con Brian Perri

Elisabetta Canalis e il chirurgo ortopedico Brian Perri si erano conosciuti nel 2013. Il matrimonio nel 2014, poi l'arrivo di Skyler Eva nel 2015. Una coppia sempre riservata che dava l'impressione di essere, soprattutto per questo motivo, molto solida. Da tempo, però, quella riservatezza era diventata distanza, sospetto. Non si vedevano più insieme, in nessun siparietto sui social, in nessun evento mondano. Da mesi, infatti, si rincorrevano voci su possibili crisi. Fino a questa notizia che il mondo del gossip ha accolto con grande sorpresa.

Le voci su Georgian Ciampeanu

Da tempo, anche i giornali italiani scandalistici, hanno scritto della possibile relazione tra Elisabetta Canalis e Georgian Ciampeanu. Sono stati visti insieme anche a Milano, durante un evento della Diesel nel corso dell'ultima Milano Fashion Week. Entrambi hanno cenato al Ristorante Sant'Ambroeus e poi sono andati via insieme, su due taxi diversi ma con la stessa destinazione finale. A quanto pare, infatti, i due avrebbero passato la notte insieme. Lui è il suo istruttore di kickboxing.