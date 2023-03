Elisabetta Canalis dopo Brian Perri riparte da Georgian Ciampeanu: è detto l’uomo di ghiaccio Proseguono le indiscrezioni su Elisabetta Canalis: gli allenamenti in spiaggia con l’uomo di ghiaccio della kickboxing mondiale Georgian Ciampeanu.

Elisabetta Canalis avrebbe un nuovo flirt. Non è ancora ufficiale la separazione dal marito Brian Perri, ma la crisi sembra un dato di fatto considerato che non si vedono più da tempo insieme. Novella 2000, in edicola questa settimana, lancia l'indiscrezione. Il nuovo gossip è sul kickboxer, nonché suo allenatore, Georgian Ciampeanu detto "iceman", l'uomo di ghiaccio.

Il gossip

Elisabetta Canalis e Georgian Ciampeanu condividono insieme gli allenamenti in palestra, ma anche quelli sulle spiagge assolate di Miami, come dimostrano le storie su Instagram. Ma sono stati visti insieme anche a Milano, durante un evento della Diesel nel corso dell'ultima Milano Fashion Week. Entrambi hanno cenato al Ristorante Sant'Ambroeus e poi sono andati via insieme, su due taxi diversi ma con la stessa destinazione finale. A quanto pare, infatti, i due avrebbero passato la notte insieme. Sono solo indiscrezioni, ma assumo le tinte del giallo.

Chi è Georgian Ciampeanu

Georgian Ciampeanu è un classe 1993, molto più giovane del marito di Elisabetta Canalis, che invece è un classe 1967: 30 anni contro 55. Georgian Ciampeanu è nato in Romania e ha conosciuto Elisabetta Canalis durante le recenti attività di lei, che si è avvicinata come è noto alla kickboxing. Lui vive da sempre in Italia, si è trasferito a Roma da giovanissimo. È stato una volta campione italiano, tre volte campione del mondo. È nell'ambiente che è conosciuto come "Iceman", uomo di ghiaccio. Sarebbe stato il bel kickoxer romeno che ha fatto "sciogliere" il matrimonio di Elisabetta Canalis, un matrimonio che si credeva felice (con Brian Perri ha una figlia: Skyler Eva Perri). Chi conosce la situazione, è pronto a scommettere in un annuncio ufficiale a strettissimo giro. Sarà solo un gossip oppure è un nuovo amore che presto sarà confermato?