“Elisabetta Canalis passa la notte con Georgian Cimpeanu”, con Brian Perri sembra davvero finita Tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, amico e compagno di allenamenti, sembra esserci in comune ben di più che la passione per il kick boxing. I due hanno trascorso serate complici a Milano, prendendo taxi diversi per depistare ogni gossip, ma finendo per ritrovarsi a casa di Elisabetta.

A cura di Giulia Turco

Elisabetta Canalis sembra trascorrere sempre più volentieri il suo tempo in Italia. La nostalgia per il suo paese d'origine, a quanto pare, coincide con una progressiva distanza dal marito Brian Perri dal quale, secondo le voci, l'ex Velina si starebbe separando. A confermare i gossip sulla rottura, il settimanale Chi ha pubblicato un intero servizio che testimonia la una presunta nuova frequentazione per Elisabetta. Si tratta di Georgian Cimpeanu, giovane atleta che ha in comune con lei la passione per il kick boxing.

Il presunto flirt tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu

Che tra Elisabetta Canalis e il 29enne conosciuto nell'ambiente sportivo come ‘Iceman‘ ci sia un'intesa vincente è cosa nota. I due non solo condividono la passione per il kick boxing, ma spesso si allenano insieme sia in Italia che negli States e lo testimoniano i numerosi video sui loro profili social. La scorsa estate, Georgian ha persino trascorso le vacanze insieme ad Elisabetta ad Alghero, in Sardegna, nella città di famiglia. Lo stesso posto del cuore in cui nel 2013 la modella ha sposato il marito Brian Perri, che ora sembra essere sempre più distante. Elisabetta sembra trascorrere sempre più tempo in Italia e, quando si trova a Milano per la Fashion Week, non perde di vista Cimpeanu nemmeno un momento. Stando al racconto fotografico del settimanale Chi, è durante una di queste giornate che i due hanno partecipato ad un evento Diesel insieme, poi si sono allenati in palestra, si sono dati appuntamento a casa di lei, arrivando in orari diversi. Si sono concessi una cena al ristorante Sant Ambroeus nel cuore di Milano con una coppia di amici. Infine hanno preso due taxi diversi, ma con la stessa direzione: di nuovo casa di Elisabetta, che l'atleta avrebbe lasciato solo molte ore dopo.

Sarebbe finito il matrimonio col chirurgo ortopedico Brian Perri

Non è nuova l'ipotesi che con il chirurgo ortopedico americano, 55 anni, sia finita da tempo, nonostante Elisabetta Canalis abbia sempre negato. Nessun contenuto insieme sui social, mentre i giornali insistevano su questa pista. È stato un amore intenso, il loro, iniziato nel 2012 e sfociato appena un anno dopo nel matrimonio in Sardegna, che ha dato vita alla piccola Skyler Eva, oggi 7 anni. “Mio marito è un essere umano speciale, che oltre ad amarmi, vuole il mio bene", diceva di lui Elisabetta. "È al mio fianco sempre, nella gioia e nel dolore. E tollera i miei difetti."