L’esilarante lezione di Elisabetta Canalis alla figlia Skyler (che a 8 anni parla già tre lingue) Elisabetta Canalis ha condiviso su Instagram il video dell’esilarante lezione di italiano realizzata con la figlia Skyler Eva, nata dal legame con l’americano Brian Perri. A 8 anni, la piccola parla già tre lingue e alla madre aveva detto: “Sono un’italiana nata in America”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabetta Canalis ha condiviso su Instagram il video di una esilarante lezione di italiano con la figlia Skyler Eva, nata dal matrimonio – ormai finito – con il chirurgo americano Brian Perri. Nata a Los Angeles, Skyler ha 8 anni (ne compirà 9 a settembre 2024) ma parla già tre lingue: l’inglese, l’italiano e il francese. Canalis sta però cercando di insegnarle a padroneggiare perfettamente la lingua e di arricchire il suo vocabolario con termini che non siano strettamente di uso comune o il cui significato cambia a seconda della posizione e del tipo di accento. Messa di fronte a tali difficoltà grammaticali, Skyler ha cercato di dare il meglio di se stessa. Il risultato è un video tenerissimo che la ex velina ha deciso di condividere sui suoi canali social.

Skyler, figlia di Elisabetta Canalis: “Sono un’italiana nata in America”

Il rapporto della piccola Skyler con l’Italia è forte. Fin da quando era piccolissima, mamma Elisabetta le ha insegnato la sua lingua madre affinché la figlia padroneggiasse con la stessa capacità sia l’italiano che l’inglese. Una scelta che non solo guarda al futuro consentendo a Skyler di crescere bilingue ma che rispecchia anche il legame sentimentale tra Canalis e la terra in cui è nata. Legame che la donna è riuscita trasmettere alla figlia che, come lei stessa ha svelato in un’intervista rilasciata qualche anno fa, sente di essere italiana pur essendo nata in America e avendo cittadinanza americana.

Le parlo in italiano. Le ho insegnato la nostra lingua fin da quando era piccola. Il mio cuore, i miei sentimenti li esprimo in italiano. Un giorno mi ha detto una frase molto bella, che non dimenticherò mai. Era ‘Mamma, io sono un’italiana nata in America’. Mi ha fatto molto piacere. Ci assomigliamo nell’amore che entrambe abbiamo con la famiglia. Siamo molto legate ai nonni, al trascorrere molti momenti con la famiglia.

Elisabetta Canalis vive a Los Angeles con la figlia Skyler

Nonostante il legame con l’Italia e il fatto che l’attuale compagno Georgian Cimpeanu viva a Milano, Elisabetta e la figlia Skyler hanno deciso di restare a vivere a Los Angeles. È proprio nella città americana che Skyler è cresciuta e ha coltivato i suoi legami e le sue amicizie. Sempre negli Stati Uniti, inoltre, vive Brian Perri, ex marito di Elisabetta e padre di sua figlia.