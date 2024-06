video suggerito

Georgian Cimpeanu e l’amore con Elisabetta Canalis, più grande di 15 anni: “Sembra abbia la mia età” Georgian Cimpeanu ha parlato per la prima volta dell’amore con la showgirl Elisabetta Canalsi, che dura da più di un anno. Galeotta fu la kickboxing, sport di cui lui è insegnante e lei si è appassionata. Quanto alla differenza di età di 15 anni nel rapporto: “Dipende dai caratteri, se ti prendi la differenza si assottiglia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

76 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu sono una coppia da più di un anno. La showgirl è piuttosto riservata sulla sua vita privata, tanto che sui social non sono molte le foto che la ritraggono in compagnia del fidanzato, insegnante di kickboxing, sport che li ha fatto conoscere. Intervistato da Diva e Donna, lo sportivo ha parlato per la prima volta dell'amore con Canalis, sottolineando come la differenza di età tra loro, 15 anni, non sia mai stata un problema in alcun modo.

Come è nato l'amore tra Elisabetta Canalis e George Cimpeanu

Fu il kickboxing a far avvicinare per la prima volta Canalis e Cimpeanu. Lui era insegnante di quella disciplina, mentre lei aveva iniziato come allieva a prendere le prime lezioni. "Non ero abituato ad avere a che fare con persone famose. E poi, appena conosco qualcuno, fatico a essere espansivo", ha raccontato lo sportivo a proposito del loro primo incontro. Il sentimento, infatti, è nato piano piano il passare del tempo, anche perché l'ex velina di Striscia la notizia stava attraversando un momento piuttosto turbolento nel matrimonio con l'ex marito Brian Perri, ormai archiviato. "Andando avanti con il tempo", ha spiegato Cimpeanu, che ha conosciuto la piccola Skyler Eva, figlia che lei ha avuto con l'ex marito.

Come vivono la differenza di età nel rapporto

"Dipende tutto dai caratteri, se ti prendi la differenza di età si assottiglia", ha spiegato Cimpeanu al settimanale a proposito della differenza di età con la showgirl. Lui ha 30 anni, mentre lei ne ha 45, ma questo non ha mai rappresentato un problema nel loro rapporto. "Elisabetta sembra che abbia 30 anni, come me", ha spiegato il campione di kickboxing. I due sono fidanzati da più di due anni e vivono al momento una storia d'amore a distanza, tra Milano e Los Angeles, città in cui vivono rispettivamente lui e lei. "Non è facile, ma va bene così, riusciamo a vederci quanto basta", ha spiegato Cimpeanu.