Elisabetta Canalis: "Non pensavo che con Brian finisse così. Noi donne additate come irresponsabili" Elisabetta Canalis ha raccontato in un'intervista la fine del suo matrimonio con Brian Perri, dichiarando che non si sarebbe mai aspettata che le cose sarebbero andate in questo modo. Il suo obiettivo è sempre stato quello di tutelare la figlia, Skyler Eva, motivo per il quale non tornerà in America. Sul suo nuovo compagno: "Ora sto bene, ma non è stato facile".

A cura di Ilaria Costabile

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Grazia, Elisabetta Canalis ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con Brian Perri, con il quale stava insieme da circa dieci anni. La showgirl ha rivelato che mai si sarebbe aspettata la fine del matrimonio, ma che per tutelare sua figlia ha capito di doversi sacrificare. Al momento, però, al suo fianco c'è Georgian Cimpeanu, che è stato bravo a capire come comportarsi senza invadere i suoi spazi.

Elisabetta Canalis e la fine del suo matrimonio

È la prima volta che Elisabetta Canalis parla apertamente delle fine del suo matrimonio, sebbene siano passati diversi mesi dall'annuncio ufficiale e lei nel frattempo si sia fatta vedere in compagnia di un altro uomo. La showgirl spiega al settimanale di aver voluto attendere che i tempi fossero davvero maturi prima di parlarne con tranquillità e racconta di aver instaurato con il suo ex una buona intesa, con il primario obiettivo di preservare la loro bambina:

Ho aspettato a parlarne, voglio rispettare la sensibilità di tutti. Ho uno splendido rapporto con il mio ex marito, non abbiamo segreti di nessun tipo ma mettiamo gli interessi di nostra figlia Skyler Eva prima dei nostro. Siamo separati ma non ancora legalmente divorziati. Se guardo indietro, a quando mi sono sposata, non era così che mi aspettavo andassero le cose. Ma con gli anni ho capito che siamo in continua trasformazione e che il rapporto a due inevitabilmente può modificarsi. La separazione si può affrontare o in modo traumatico, oppure guardandosi negli occhi e provando a capirsi. Io e Brian facciamo parte di questo secondo gruppo.

Elisabetta Canalis, la figlia Skyler Eva e l'ex marito Brian Perri. Fonte Instagram

Il ritorno in Italia non è previsto

Alla domanda riguardante la possibilità di tornare in Italia in futuro, l'ex velina dichiara di non avere in programma un suo rientro, anche perché al momento la priorità assoluta nella sua vita è il benessere si Skyler Eva che, quindi, vivrebbe troppo lontana dal padre:

Non mi trasferisco. Mia figlia ha 8 anni e frequenta le elementari. La mia priorità e quella di Brian è stata, da subito, non stravolgere la sua vita. Con Skyler funziona la costanza, serve incoraggiarla con i compiti, nelle sport e con i rapporti sociali. Ci siamo imposti di non cambiare le sue abitudini. Non semplice, certo. Ma non toglierei mai un papà come Brian a mia figlia. Ho messo in conto che mi devo sacrificare per far andare bene le cose. Quando lei sarà più grande, se mai vorrà fare un’esperienza di studio in Italia e se il padre sarà d’accordo, si farà. Ma ora è prematuro anche solo parlarne.

Il rapporto con Georgian Cimpeanu

La fine del suo matrimonio Elisabetta Canalis non l'ha vissuta come un fallimento, ma anzi, a questo proposito ha voluto sottolineare come spesso la colpa delle unioni che non durano nel tempo non sia data, nella maggior parte dei casi, agli uomini: "A noi donne addossano sempre la responsabilità del fallimento dei matrimoni o di non esserci impegnate abbastanza per salvarli. Veniamo additate come irresponsabili. Non sono d’accordo. Essere genitori è una grande responsabilità e, quando sei un genitore single per scelta, quella non cambia. Ti riprendi solo la tua individualità, la tua vita". Infine, non poteva mancare, anche se brevemente, un cenno al suo nuovo compagno, Georgian Cimpeanu, conosciuto durante gli allenamenti di kick boxing, del quale ha detto:

Sto molto bene e sono felice. Non è stato facile. Chi mi sta vicino ha saputo capire il momento delicato che stavo attraversando. E solo una persona non oppressiva e invadente poteva stare con me. Ci sono momenti nella vita che per amore bisogna aspettare, saper guardare alla big Picture, il quadro generale, per credere nel futuro.