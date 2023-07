Elisabetta Canalis e Melissa Satta insieme a Berrettini e Cimpeanu, le ex veline innamorate in Sardegna Elisabetta Canalis e Melissa Satta insieme in Sardegna con i loro nuovi compagni, ovvero Georgian Cimpeanu e Matteo Berrettini. Le due coppie si mostrano più affiatate che mai e si godono le vacanze.

A cura di Ilaria Costabile

Si torna sempre dove si è stati bene, si dice, ed Elisabetta Canalis e Melissa Satta non possono fare a meno di trascorrere qualche giorno in Sardegna, la terra in cui sono cresciute e dove appena possono tornano per godersi qualche giorno di relax in riva al mare. Con loro stavolta ci sono i due nuovi compagni Georgian Cimpeanu e Matteo Berrettini, due sportivi, più giovani di entrambe le ex veline e con cui l'amore si può dire sia sbocciato da poco. Un caso più unico che raro, però, vedere le due showgirl una accanto all'altra, in questa nuova fase della loro vita, in cui le presunte rivalità che sembravano persistere tra loro, sono ormai svanite.

Elisabetta e Georgian non si nascondono più

Si divertono in acqua, abbracciate ai loro nuovi compagni, tra uno scherzo e l'altro, così le due ex veline more di Striscia la notizia vengono immortalate dai fotografi del settimanale Chi, si mostrano allegre e spensierate durante le loro vacanze, in cui non nascondono più i sentimenti per gli uomini che hanno al loro fianco e si godono i caldi giorni d'estate. Dopo l'ufficialità del divorzio da Brian Perri, Elisabetta Canalis non ha paura di condividere la sua nuova quotidianità accanto a Georgian, il suo coach di kick boxing con il quale poi è nato qualcosa di più, come le foto del settimanale diretto da Alfonso Signorini avevano già testimoniato qualche mese fa.

Melissa Satta e Matteo Berrettini felici insieme

Non è un mistero, invece, la storia tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. La showgirl e il tennista fanno ormai coppia da gennaio, dopo che attorno all'ex velina non era nato alcun gossip circa sue possibili liaison dopo la fine della sua storia con Kevin Prince Boateng, dopo l'ennesimo riavvicinamento. Ed è invece col campione di tennis che la modella sarda ha deciso di mostrarsi in pubblico, affrontando anche una serie di commenti nient'affatto piacevoli sul fatto che la sua presenza avesse potuto in qualche modo distrarre il campione che dopo una sfilza di successi ha attraversato un periodo di stallo, per poi tornare a vincere a Wimbledon, proprio nelle ultime settimane.