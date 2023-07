Elisabetta Canalis in Sardegna con Skyler Eva e George Cimpenau, prime vacanze formato famiglia Elisabetta Canalis si gode le vacanze in Sardegna insieme alla figlia Skyler Eva e il nuovo compagno George Cimpenau. Tra la piccola e il campione kick boxing c’è già affiatamento, e la ex velina sembrerebbe essere felice di questo nuovo assetto familiare.

A cura di Stefania Rocco

Elisabetta Canalis è in vacanza nella sua Sardegna. E non è da sola. Con lei ci sono la figlia Skyler Eva, nata dal matrimonio con l’ex marito, il chirurgo ortopedico Brian Perri, e George Cimenau, il suo nuovo compagno. È stato il settimanale Chi a sorprendere la ex velina di Striscia la notizia al mare, al massimo del suo splendore. Merito del momento di grande serenità che sta vivendo, al quale ha contribuito, il 3 luglio scorso, il fatto di avere formalizzato la separazione dall’ex marito. Libera di vivere questa nuova fase sentimentale della sua vita, Elisabetta non fa nulla per nascondersi.

Giochi in acqua tra George Cimpenau e Skyler Eva

La piccola Skyler Eva appare sorridente e serena nelle foto pubblicate dal settimanale Chi. Sempre vicina alla madre, gioca in acqua con il campione di kick boxing che sembrerebbe essere riuscito nell’impresa di conquistarsi la simpatia della bambina. È lo sportivo, impegnato a farla divertire, a lanciarla in aria per qualche tuffo acrobatico. Poi gli abbracci a Elisabetta con la quale si scatta un selfie. Per le vacanze in Sardegna, la coppia ha preso in affitto una villa di lusso in Costa Smeralda.

Elisabetta Canalis e George Cimpenau uniti dalla passione per lo sport

A unire Elisabetta e George, oltre alla passione, è l’amore per lo sport. Cimpenau è un campione di kick boxing, soprannominato “Ice Man” sul ring. Anche Canalis è reduce da una serie di vittorie riportate sul tappeto. Proprio lo sport al quale si è appassionata da qualche anno avrebbe provocato qualche frizione nel rapporto con l’ex marito Brian Perri, adesso terminato. La ex velina di Striscia la notizia ha preferito non rendere noti i motivi della separazione. È rimasto in silenzio anche il chirurgo, diventato popolare in Italia proprio in virtù del legame con Elisabetta.