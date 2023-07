George Clooney e Amal Alamuddin in vacanza in Italia, la coppia con i figli a villa Oleandra Nuova estate sul lago di Como per la famiglia di George Clooney e Amal Alamuddin. Il divo e l’avvocatessa sono sbarcati in Italia insieme ai piccoli Ella e Alexander, i loro figli. Le prime foto delle loro vacanze italiane.

A cura di Stefania Rocco

George Clooney e Amal Alamuddin sono sbarcati sul lago di Como per la loro nuova estate italiana. Il divo e l’avvocatessa, sposati dal 2014, trascorreranno l’estate a villa Oleandra, villa alla quale sono entrambi profondamente legati. Il settimanale Chi ha fotografato la coppia insieme ai piccoli Ella e Alexander, i loro figli, durante il pranzo in un ristorante poco lontano dalla loro villa (che a partire da quest’anno avrà come dirimpettai Chiara Ferragni e Fedez, che hanno acquistato una villa sita proprio di fronte a quella del divo americano).

L’amore di Clooney per villa Oleandra

Acquistata nel 2002 per 10 milioni di euro, in 20 anni villa Oleandra ha decuplicato il suo valore. Ma Clooney non ha alcuna intenzione di vendere la sua “base” italiana. Anzi, proprio recentemente aveva fatto sapere di voler diradare i suoi impegni professionali per potersi godere la famiglia e i loro luoghi del cuore. “Dobbiamo ripensare a come stiamo conducendo le nostre vite”, aveva confessato l’attore, “Non significa che Amal smetterà di prendere i casi che vuole, significa solo che non ne prenderà sei. E io non farò quattro lavori, ne farò uno. Passeremo del tempo con i nostri figli e viaggeremo di nuovo. Abbiamo una casa con un lago e un’altalena con la corda”.

Gli ospiti Vip di George Clooney a villa Oleandra

George Clooney, Amal e i loro figli hanno trascorso la prima parte dell’estate nella villa acqui9stata recentemente in Provenza, per poi spostarsi in Sicilia, a Marzamemi. Solo da qualche giorno sono arrivati a Laglio dove trascorreranno la parte restante dell’estate insieme a una serie di ospiti e amici più o meno famosi. La settimana scorsa l’attore Bill Murray è stato ospite dei Clooney. Negli stessi giorni, anche la madre di Amal era stata ospite della coppia. George e Amal hanno imparato a ritagliarsi del tempo per trascorrerlo insieme ai loro figli. Ella e Alexander sono nati nel 2017. Oggi hanno 6 anni e sono già chic come la loro mamma.