Manila Nazzaro con i figli e Stefano Oradei: la famiglia allargata si gode le vacanze estive Stefano Oradei si sarebbe ambientato perfettamente alla vita della nuova compagna Manila Nazzaro. La coppia negli ultimi giorni si è concessa una vacanza pugliese, tra Alberobello e Monopoli, in compagina dei figli di lei, Francesco Pio e Nicolas, nati dall’ex marito Francesco Cozza.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei non si nascondono più e gli ultimi giorni li hanno trascorsi in Puglia, terra di lei, per una vacanza in famiglia. L'ex gieffina – che ha da poco chiuso la relazione con Lorenzo Amoruso – e il ballerino romano si sono regalati una vacanza tra Alberobello e Monopoli nel weekend e con loro c'erano anche i figli di lei, Francesco Pio, nato nel 2006 e Nicolas, classe 2011. Tra trulli e zoosafari hanno fatto le prove di famiglia allargata.

Le foto della vacanza di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

"La mia terra, il mio sole, il mio mare, i miei amori": così descrive il suo ultimo post Manila Nazzaro, su Instagram, nel quale ha aggiunto diverse fotografie scattate durante la vacanza pugliese. Foto di lei in spiaggia, poi del figlio e una foto con il nuovo compagno, Stefano Oradei: le immagini ritraggono la famiglia allargata felice e il ballerino rilassato e perfettamente inserito nel "team" della nuova compagna.

La loro relazione che sarebbe nata circa due mesi fa proseguirebbe a gonfie vele, la conferma nella dedica recente scritta dal ballerino: "Non servono parole, favolosamente tu".

"Stefano, una persona speciale nella mia vita"

Dopo l'indiscrezione che parlava della sua frequentazione con Oradei, Manila Nazzaro si è trovata a doversi difendere da attacchi social da parte di haters che speravano in un ritorno di fiamma con Lorenzo Amoruso. In quella occasione l'ex Miss Italia ed ex gieffina mise, per la prima volta, le cose in chiaro confermando dunque il sentimento provato per il nuovo compagno: