Lo sfogo di Manila Nazzaro dopo il gossip con Stefano Oradei: “Commenti al limite della diffamazione” Manila Nazzaro si sfoga sui social parlando di come sia stata aggredita, soprattutto da altre donne, a seguito delle notizie sul flirt con Stefano Oradei. La showgirl ha dichiarato: “Leggo commenti al limite della diffamazione, volete mettere alla gogna una donna che ha deciso di amare e di essere felice”.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo le foto in cui Manila Nazzaro è stata vista insieme al ballerino Stefano Oradei, seppur in atteggiamenti amichevoli, l'ex Miss Italia, ha ricevuto una serie di commenti, anche piuttosto sgradevoli, inerenti alla fine della sua storia con Lorenzo Amoruso. La showgirl, perciò, ha deciso di affrontare la questione scrivendo una serie di storie sui social, nelle quali si scagliava contro chi l'aveva insultata per le sue scelte personali.

Le parole di Manila Nazzaro su Instagram

Un messaggio molto chiaro e diretto quello di Manila Nazzaro, che si è sentita aggredita sui social da chi, affezionato alla sua storia d'amore con Lorenzo Amoruso, non ha ben accolto l'idea che la showgirl potesse aver iniziato una nuova frequentazione. Dopo la partecipazione a Temptation Island, la terribile notizia dell'aborto spontaneo, l'ex gieffina aveva deciso di mettere un punto alla sua relazione. Ed è proprio del coraggio di scegliere qualcosa di diverso, della possibilità di ricostruirsi un futuro che parla nelle storie pubblicate su Instagram:

Sono giorni ormai che nel mio profilo leggo solo commenti di questo genere: vergognati, fai schifo, dovresti sparire. Il tutto al limite della diffamazione e dello sciacallaggio mediatico. Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica. Tutto questo perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata. Tutto questo perché ho avuto il coraggio di scegliere di essere felice. Care donne abbiate il coraggio di scegliere con fierezza chi avere accanto, anche se a noi donne questa libertà non viene né perdonata né compresa.

La showgirl continua parlando di come, spesso, siano le donne tra loro a non comprendersi e ad essere giudicanti verso le altre, anche in un momento in cui, invece, si dovrebbe riconoscere la forza di scegliere per il proprio bene: "Quando raccontavo che la felicità costa mi riferivo anche a questo perché siamo noi donne per prime a non comprendere le altre donne. Ed ora, se volete mettere alla gogna una donna che ha deciso di amare e di essere felice fatelo pure… ma sappiate che a perdere saremo sempre e solo noi donne, a cui viene criticata e inondata di insulti la libertà di vivere felici e fiere della nostra forza".

Il flirt con Stefano Oradei

Stando ad alcuni indizi social pare che Manila Nazzaro e Stefano Oradei si stiano effettivamente frequentando, come dimostrerebbe ad esempio lo scatto pubblicato sui rispettivi profili social pubblicato alla stessa ora, nello stesso luogo. A questo, poi, si aggiunge la foto pubblicata durante una lezione di danza, in cui erano presenti anche le amiche della showgirl. Secondo Today, pare che i due siano stati avvistati insieme al compleanno di Valeria Marini, alla festa da lei organizzata a Roma e in quell'occasione sembrava già piuttosto evidente che tra i due ci fosse del tenero.