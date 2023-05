Manila Nazzaro frequenta Stefano Oradei, il gossip dopo la fine dell’amore con Lorenzo Amoruso Stando a quanto riporta Today, Manila Nazzaro starebbe frequentando un altro uomo dopo la rottura da Lorenzo Amoruso. Si tratterebbe del ballerino professionista Stefano Oradei, con cui è stata avvistata già diverse volte per le strade di Roma. Per il momento, però, ancora nessuna conferma ufficiale.

A cura di Elisabetta Murina

Manila Nazzaro frequenterebbe un altro uomo dopo la rottura da Lorenzo Amoruso. Già lo stesso calciatore sospettava che l'ex compagna l'avesse tradito e ora la conferma arriva dal sito Today, che svela anche il nome della nuova fiamma dell'ex Miss Italia. Si tratta del ballerino professionista Stefano Oradei, con cui sarebbe stata avvistata diverse volte per le strade di Roma, ma con cui ufficialmente non è ancora uscita allo scoperto.

Manila Nazzaro frequenta Stefano Oradei: l'indiscrezione

Stando a quanto riporta Today, Manila Nazzaro e Stefano Oradei sarebbero già una coppia molto affiatata. I due sono stati avvistati insieme circa una settimana fa, al party che Valeria Marini ha organizzato a Roma per il suo compleanno, al quale erano presenti diversi volti del mondo dello spettacolo. In più, a qualche giorno di distanza, sono stati visti all'inaugurazione di un locale. Pare che fatichino a nascondere la passione e che, nonostante stiano molto attenti, appaia evidente che siano una coppia. Per il momento, però, nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata. Solo l'ex di Manila, Lorenzo Amoruso, in una diretta Instagram aveva rivelato: "Pochi giorni dopo che avevamo rotto e probabilmente già prima, guarda cosa arrivo a pensare, si frequentava già con un’altra persona".

Chi è Stefano Oradei

Classe 1983, Stefano Oradei è un ballerino professionista. Appassionato di danza fin da bambino, a 14 anni inizia a ballare a livello agonistico, cimentandosi in molti stili anche diversi tra loro. A 19 anni vince il primo campionato italiano di danze latino americane e, con il tempo, colleziona un successo dietro l'altro. Di recente è stato ospite fisso del programma Uno Weekend con Beppe Convertini ed è entrato a far parte del cast di Ballando con le Stelle nel 2021 e anche de Il Cantante Mascherato. Ha avuto anche una relazione con la ballerina Veera Kinnunen, sempre nel cast dello show di Milly Carlucci, che però è archiviata ormai da tempo.