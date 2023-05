Lorenzo Amoruso insinua che Manila Nazzaro l’abbia tradito: “Frequentava un altro” A qualche mese dalla fine della sua storia d’amore con Manila Nazzaro, Lorenzo Amoroso accusa velatamente la ex di averlo tradito: “Con un altro pochi giorni dopo la rottura, probabilmente c’era già prima”.

A cura di Stefania Rocco

Nel corso di una diretta Instagram con Biagio D’Anelli, Lorenzo Amoruso accusa Manila Nazzaro di averlo tradito. In risposta a una recente intervista rilasciata dalla ex compagna, il calciatore e commentatore sportivo si abbandona a uno sfogo che, con ogni probabilità, porterà a una dura replica della ex compagna. “Mi sto riprendendo, non ho passato cinque mesi belli, mi sto rimpossessando della mia tranquillità e sobrietà mentale e fisica, perché non è stato e non è facile. Certo, c’è di peggio, però è chiaro che quando sei colpito in maniera diretta come è successo a me non è bello”, ha dichiarato Lorenzo, “L’amarezza nasce dal fatto che si continui a parlare di me in maniera brutta, negativa, come se fossi un mostro. Vengono dette cose brutte e non è giusto. Le storie iniziano e finiscono, l’amore si vede nelle difficoltà, è troppo facile girarsi e andar via quando le cose non vanno bene. Lei è scappata…”.

Le accuse a Manila Nazzaro: “Cattiveria contro di me”

“Tanta cattiveria e vigliaccheria nei miei confronti. Ormai lo sanno tutti, quindi non ho problemi a dirlo: la signora Nazzaro, pochi giorni dopo che avevamo rotto e probabilmente già prima, guarda cosa arrivo a pensare, si frequentava già con un’altra persona”, ha proseguito l’ex protagonista di Temptation Island, “La cattiveria con la quale questa persona mi ha trattato, tenendomi lontano tre mesi e mezzo, dicendomi ‘Fatti curare, sei malato’ solo perché perdevo un po’ di tempo alla PlayStation… e poi vieni a scoprire che piangeva e parlava ai giornali, alle trasmissioni di matrimonio… è arrivata anche a parlar male del fatto che noi abbiamo perso una bambina, ha detto che ci siamo lasciati in quel periodo… Io ho pianto per una settimana di fila quando abbiamo persona la bambina, e sentirmi dire certe cose… una coltellata avrebbe fatto meno male!”.

Lorenzo Amoruso: “Ho cambiato la mia vita per Manila e i suoi figli”

“Se sono ancora innamorato di lei? Quando ami una persona non la ami due giorni, la ami, punto. L’ho sempre amata, io ho cambiato la mia vita per lei, ho messo lei e suoi bambini davanti a tutto e tutti”, recrimina Amoruso, “Manila ha voluto rompere perché chissà quale mancanza di rispetto ho avuto nei suoi confronti, per carità l’arrabbiatura c’è stata, una forte discussione, ma anche lei ne ha dette di cose… ha detto ‘Ecco vedi, abbiamo perso la bambina perché Dio sapeva che ci saremmo lasciati, ci voleva punire!’… Dire che la perdita della bambina ci ha allontanati è brutto!”. Infine, le ha lanciato un appello: