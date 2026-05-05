Manila Nazzaro e la maternità: “Ho scelto di interrompere la fecondazione assistita, è stato faticoso”

Manila Nazzaro ha deciso di interrompere la fecondazione assistita per cercare di rimanere incinta. La showgirl ha da poco festeggiato il secondo anniversario di matrimonio con Stefano Oradei e, dopo mesi di tentativi di avere un figlio, ha scelto di non continuare le cure. "È stato un periodo difficile", ha raccontato l'ex Miss Italia in un'intervista al settimanale Nuovo. Già in passato, Nazzaro aveva parlato delle difficoltà riscontrate nel percorso e del forte desiderio di avere un figlio con il marito, dopo i due nati dal precedente matrimonio.

Dopo circa 9 mesi di tentativi di rimanere incinta tramite fecondazione assistita, Manila Nazzaro ha deciso di interrompere il percorso. La 48enne ha raccontato che il trattamento ha avuto diverse ripercussioni sulla sua salute: per via della cura ormonale ha preso diversi chili e faceva fatica a fare movimento fisico. "È stato un periodo difficile, sia dal punto di vista psicologico che fisico è stato faticoso", ha spiegato al settimanale. Nonostante le difficoltà e la difficile decisione presa, sta cercando di rimanere positiva e di continuare a pensare al meglio.

L'ex Miss Italia è già mamma di due figli, Nicolas e Francesco, avuti dal precedente matrimonio. Da quando è convolata a nozze con Stefano Oradei, sogna di allargare la famiglia, ma il percorso si è appunto rivelato più complicato del previsto, come aveva raccontato a Verissimo: "Sono stati mesi complicati. Ogni tanto sui giornali leggevo ‘Manila incinta', ma non è così. Ci abbiamo provato, anche con delle cure piuttosto importanti, ma non ci sono riuscita. Non ho però il rammarico di non averci provato, è un percorso difficile fisicamente e emotivamente".