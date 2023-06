Manila Nazzaro con Stefano Oradei, la prima uscita in pubblico da coppia La prima uscita in pubblico da coppia per Manila Nazzaro e Stefano Oradei. L’ex Miss Italia e il maestro di Ballando con le stelle sono usciti allo scoperto già da qualche settimana e, qualche ora fa, hanno partecipato a un evento insieme.

A cura di Stefania Rocco

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si concedono la loro prima uscita in pubblico da coppia. L’ex Miss Italia, reduce dalla burrascosa separazione da Lorenzo Amoruso, ha partecipato al party organizzato per celebrare i 70 anni della Minerva Pictures a Roma. Accanto a lei il compagno, ballerino, coreografo e maestro di danza di Ballando con le stelle. Si tratta della prima uscita ufficiale da coppia di Manila e Lorenzo. I due hanno deciso di uscire allo scoperto dopo le accuse lanciate all’ex Miss Italia da Amoruso.

Il debutto da coppia sul red carpet

Sono stati i diretti interessati a postare su Instagram le foto della loro prima uscita pubblica da coppia. Manila è apparsa raggiante e Stefano, condividendo sul suo profilo le loro foto, non ha potuto fare a meno di celebrarne la bellezza. "Splendidamente tu", ha scritto il ballerino sotto una delle loro prime foto di coppia. Manila e Stefano erano a Palazzo Brancaccio per il loro debutto come coppia sul tappeto rosso. Nessun bacio a favore dei flash. Per il momento, Manila e Stefano hanno preferito evitare effusioni in pubblico.

Le Instagram stories di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Le accuse di Lorenzo Amoruso

Comparsi per la prima volta insieme sui social qualche settimana fa, Manila e Stefano fanno coppia fissa da qualche mese. Avevano deciso di uscire allo scoperto dopo le accuse lanciate da Lorenzo Amoruso, ex compagno al quale Manila era stata legata per 7 anni. Insieme. I due avevano partecipato all’edizione Vip di Temptation Island. Dopo essersi separati a inizio 2023, Amoruso ha lanciato di recente pesanti accuse alla sua ex. “Ormai lo sanno tutti, quindi non ho problemi a dirlo. La signora Nazzaro, praticamente dopo pochissimi giorni che avevamo rotto… probabilmente già prima, mi viene da pensare anche quello, si frequentava già con un’altra persona”, è stata l’accusa lanciata dall’uomo.