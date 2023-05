Manila Nazzaro e Stefano Oradei insieme, la prima foto a una lezione di danza con le amiche di lei Per la prima volta, Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono apparsi insieme sui social. L’ex Miss Italia e il ballerino professionista sono una coppia e non si nascondono più. L’occasione è stata una lezione di danza che lui ha tenuto in uno sporting club a Roma e a cui hanno partecipato anche le amiche di lei.

A cura di Elisabetta Murina

Manila Nazzaro e Stefano Oradei non si nascondono più. L'ex Miss Italia e il nuovo fidanzato sono apparsi insieme sui social, dopo le indiscrezioni circolate nell'ultimo periodo, secondo le quali sarebbero una coppia da diversi mesi. L'occasione è stata una lezione di danza che il ballerino professionista (in passato nel cast di Ballando con le stelle) ha tenuto per diverse persone, tra cui Angela Melillo e Milena Miconi, grandi amiche di Manila, che hanno condiviso il tutto sui rispettivi profili Instagram.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei insieme sui social

La nuova coppia ha trascorso una giornata insieme nello sporting club Due Ponti di Roma. Stefano Oradei è impegnato nell'allenamento e in una lezione di danza, a cui partecipano anche le care amiche di Manila, Milena Miconi e Angela Melillo. L'ex Miss Italia non si mette alla prova con il ballo ma si lascia fotografare insieme al gruppo e anche al fidanzato. Si tratta ufficialmente del primo scatto in cui i due compaiono insieme, dopo i numerosi indizi seminati sui social negli ultimi tempi. Giusto poco prima, sui rispettivi profili Instagram erano comparse delle immagini di un ristorante affacciato sul mare, simili per Manila e Stefano, che lasciavano ancora una volta pensare si trovassero nello stesso posto.

Le prime indiscrezioni su Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Stando a quanto ha riportato Today circa una settimana fa, i due sarebbero già una coppia molto affiatata. Pare che fossero stati avvistati insieme, per la prima volta, al party che Valeria Marini ha organizzato a Roma per il suo compleanno, al quale erano presenti diversi volti del mondo dello spettacolo. In più, a qualche giorno di distanza, sono stati visti all'inaugurazione di un locale. Sembra che Manila e Stefano fatichino a nascondere la passione e che, nonostante stiano molto attenti, appaia evidente che siano una coppia. L'ex di Manila, Lorenzo Amoruso, in una diretta Instagram aveva rivelato: "Pochi giorni dopo che avevamo rotto e probabilmente già prima, guarda cosa arrivo a pensare, si frequentava già con un’altra persona".