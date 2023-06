Manila Nazzaro: “Con Lorenzo Amoruso una relazione tossica”, poi rompe il silenzio su Stefano Oradei Manila Nazzaro, sul settimanale Confidenze, ha raccontato come ha rivoluzionato la sua vita in tre mesi. La showgirl ha parlato della fine della relazione con Lorenzo Amoruso e del suo rapporto con il ballerino Stefano Oradei, che in questi giorni è stato indicato come il suo nuovo amore.

A cura di Daniela Seclì

Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro, Stefano Oradei

Manila Nazzaro, sul settimanale Confidenze, ha raccontato come ha rivoluzionato la sua vita in soli tre mesi. Con coraggio e rimboccandosi le maniche, si è lasciata alle spalle la relazione con Lorenzo Amoruso, che ormai non funzionava più, e ha costruito tassello dopo tassello, la sua felicità: "Sono super contenta, sto benissimo e mi sento piena di energia e di entusiasmo. Ho letteralmente rivoluzionato la mia vita e c'è voluto coraggio, perché l'ho fatto senza certezze sul futuro".

Manila Nazzaro racconta come ha rivoluzionato la sua vita in tre mesi

Manila Nazzaro è una donna felice. A Confidenze ha raccontato come è riuscita a conquistare la serenità: "Ho imparato a riconoscere le vibrazioni positive e a circondarmene. Così, mi sono buttata: ho chiuso una relazione importante e ho lasciato un lavoro sicuro. Insomma, in tre mesi ho cambiato tutto e l'ho fatto mentre affrontavo un problema al seno, un intervento alla schiena, la ristrutturazione del mio appartamento, un trasloco. E per concludere il rinnovamento, mi sono liberata anche delle extension ai capelli".

Tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è finita: "Non avrò ripensamenti"

"Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica. E non avrò ripensamenti, perché lui ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto": ha raccontato Manila Nazzaro. La showgirl, poi, ha svelato di avere ripreso a inviare il suo curriculum, ripartendo da zero per cercare un nuovo lavoro. E così, ora è la conduttrice di Mattina Italiana, su Rai Radio Tutta Italiana. Il programma va in onda ogni giorno dalle ore 10 alle ore 12.

Leggi anche Manila Nazzaro e Stefano Oradei insieme, la prima foto a una lezione di danza con le amiche di lei

Che rapporto c'è tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Nei giorni scorsi, è stata diffusa l'indiscrezione secondo la quale Manila Nazzaro starebbe frequentando Stefano Oradei, ex ballerino di Ballando con le stelle. La showgirl ha parlato di lui su Confidenze. Ha dichiarato che, quando fa i balletti su TikTok insieme alle sue amiche, a volte Matilde Brandi "bisticcia con Stefano Oradei". Di lui, poi, ha detto: "Lo conosco da anni, è una persona speciale nella mia vita, un'anima rara per educazione e dolcezza". E, quanto all'amore, ha concluso: