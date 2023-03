Manila Nazzaro sulla rottura con Lorenzo Amoruso: “Non ci capivamo più, due estranei in casa” Ospite di Verissimo nella puntata del 19 marzo, Manila Nazzaro ha parlato per la prima volta della fine della storia con Lorenzo Amoruso dopo 6 anni: “Non c’era più progettualità, eravamo due estranei in casa. Pensavo sarebbe diventato mio marito”.

A cura di Elisabetta Murina

Manila Nazzaro è ospite della puntata del 19 marzo di Verissimo. L'ex Miss Italia ha parlato per la prima volta della fine della storia con il compagno Lorenzo Amoruso, poi del problema di salute che ha dovuto affrontare.

Perché Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati

Manila Nazzaro ha messo fine alla sua storia d'amore con Lorenzo Amoruso dopo 6 anni e dopo un periodo di crisi iniziato già qualche mese fa. Per l'ex gieffina è stata una decisione dolorosa, presa principalmente per una serie di incomprensioni, sia comunicative che nei progetti per il futuro:

Dopo molti mesi di discussioni, che partivano anche per cose futili, mi guardo accanto e non ho più trovato nessuno. Non c'era più progettualità comune, da una passeggiata insieme al grande progetto del matrimonio. Non avvertivo più stima e orgoglio da parte sua.

L'ex Miss Italia ha confessato che con il compagno erano diventati "due estranei in casa" e che anche i figli hanno percepito che qualcosa non andava:

Le modalità con cui comunicavamo non erano più giuste, non c'era dolcezza e ascolto, cose a cui do molta importanza. Pensavo che Lorenzo sarebbe diventato mio marito, che sarebbe stato presente anche per loro.

Ora Manila ha bisogno di "riprendere in mano la mia vita", anche se il pensiero più doloroso è proprio quello di dover ricominciare da capo. L'ex compagno ha provato a ricercarla, ma lei è categorica: "Questo non è il momento, quando arrivo a un punto per me è un non ritorno".

I problemi di salute di Manila Nazzaro

Per Manila Nazzaro è un periodo complicato: oltre alla fine dell'amore con il compagno, ha dovuto affrontare anche dei problemi di salute, che l'hanno costretta a letto immobile per 20 giorni consecutivi. Una protesi al seno si è rotta, portandola a doversi operare d'urgenza: