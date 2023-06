Manila Nazzaro e Stefano Oradei sempre più innamorati, la dedica: “Il dono più bello sei tu” Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono più innamorati che mai. I due, infatti, condividono scatti insieme con tanto di dediche d’amore, come l’ultima che il ballerino ha fatto alla ex gieffina.

A cura di Ilaria Costabile

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, ormai, non hanno alcuna intenzione di nascondere il sentimento che provano l'uno per l'altra. Dopo la reticenza iniziale, infatti, ecco che compaiono sempre più spesso sui rispettivi social, scatti e dediche con cui manifestano il loro amore.

Le dediche d'amore sui social

Il ballerino romano, infatti, ha pubblicato uno scatto in cui sono ripresi in primo piano e sotto scrive: "Il sorriso…la perfezione", condiviso dall'ex Miss Italia che aggiunge: "Incondizionatamente". La foto è in realtà l'ultima di una serie pubblicate da entrambi che hanno trascorso una giornata insieme, in compagnia di amici e come descritto anche dalla Nazzaro "con tanto amore". Tra i vari momenti della giornata, Oradei decide di condividerne uno in cui l'ex gieffina appare vestita con un lungo abito e sulle note della canzone "Nient'altro che noi" scrive: "No word needed…scrivo in italiano per fare capire a tutti, non servono parole, favolosamente tu. Il dono più bello sei tu", storia immancabilmente condivisa dalla diretta interessata.

Manila Nazzaro parla di Stefano Oradei

Manila Nazzaro, dopo che ormai era stata diffusa la notizia della sua frequentazione con Oradei, si è dovuta difendere dagli attacchi di chi sperava in un ritorno di fiamma con Lorenzo Amoruso, con cui la relazione si era ormai conclusa diversi mesi prima. In quell'occasione, l'ex gieffina aveva sottolineato come fosse delusa dal comportamento di alcune donne e aveva rivendicato il suo diritto ad essere felice. Intervistata dal settimanale Confidenze, quindi, ha parlato per la prima volta della sua storia con Stefano Oradei dicendo: