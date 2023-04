Lorenzo Amoruso sulla rottura con Manila Nazzaro: “Una discussione futile poi degenerata” Lorenzo Amoruso parla della rottura con Manila Nazzaro. L’ex campione non nega di avere ancora un trasporto nei confronti della sua ex compagna, ma dichiara di dover prendere atto delle decisioni da lei prese in queste mesi e ricominciare da sé.

A cura di Ilaria Costabile

La fine della storia tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro è arrivata come un fulmine a ciel sereno, dal momento che i due in più occasioni erano riusciti a mantenere saldo il loro rapporto, anche di fronte alle difficoltà e alla distanza. Qualcosa, però, ha impedito ad entrambi di continuare come ha spiegato l'ex Miss Italia a Verissimo, ma in merito a queste dichiarazioni è l'ex campione a voler dire la sua rispondendo ad alcune domande dei suoi follower, curiosi di sapere se ci sarà un ritorno di fiamma.

Il commento alle parole di Manila Nazzaro

Lorenzo Amoruso risponde in maniera piuttosto chiara a chi gli chiede cosa ha pensato dopo aver ascoltato l'intervista che la sua ex compagna ha rilasciato nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha dichiarato che tra loro non c'era più la stessa comprensione: "Credo che il passato sia passato e non si può cambiare. Io voglio concentrarmi sul presente e sul futuro viste le scelte ormai fatte da Manila. Non replicherò a ciò che ha detto Manila, ma vi posso dire che sono discussioni che succedono in tantissime famiglie". Lui, in realtà, avrebbe voluto provare a rimettere insieme i cocci del loro rapporto, ma sembra che ora non ci sia molto da fare: "C’è l’altra metà e bisogna capire se lei ha ancora questa voglia. Io credo che in sei anni ho dimostrato qual era il mio ideale di famiglia".

Lorenzo Amoruso e la fine della storia con Manila

La loro storia si è conclusa lo scorso gennaio, i due non hanno mai annunciato palesemente la fine del loro rapporto, ma le voci sono diventate sempre più insistenti finché entrambi non hanno dovuto fare i conti con la necessità di dover ammettere anche pubblicamente che non stavano più insieme. Alla domanda su come stanno le cose adesso, Amoruso dichiara:

In che rapporti sono con lei? Ci siamo sentiti per telefono, ma non ci siamo praticamente mai incontrati negli ultimi due mesi e mezzo. Pochi giorni fa però l’ho vista perché mi ha ridato le chiavi di casa. Lei ha ovviamente ha deciso di tornare a casa sua con i suoi ragazzi e lasciare questa dove sono io e in cui abbiamo convissuto per un anno. Non so cosa ci riserverà il futuro.

Il campione dice di non rinnegare niente di tutto quello che è accaduto tra loro e anche i gesti che ha fatto nei suoi confronti, sono stati il frutto di un sentimento, poi qualcosa è cambiato e ora sebbene l'amore ci sia ancora non c'è altro da fare, secondo l'ex calciatore, che prendere atto del presente: