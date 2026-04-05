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Veronica Ruggieri su Nicolò De Devitiis: “È finita non perché non volevo figli”, poi parla del nuovo amore

Veronica Ruggieri, ospite della puntata di Verissimo di sabato 4 aprile, torna sulla fine della storia con Nicolò De Devitiis spiegando i motivi della rottura. Il noto volto de Le Iene, poi, parla del suo nuovo amore.
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A cura di Ilaria Costabile
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Ospite della puntata di sabato 4 aprile di Verissimo è stata Veronica Ruggieri. Noto volto de Le Iene, nel salotto di Silvia Toffanin ha parlato anche del suo privato, puntualizzando quanto detto dal suo ex Nicolò De Devitiis nell'ultima intervista nel programma Mediaset, dove per la prima volta ha spiegato i motivi che avevano portato alla fine della loro relazione. Dopo uno sguardo al passato, è poi passata al presente, parlando del suo nuovo amore.

Il chiarimento sulla fine della storia con Nicolò De Devitiis

A febbraio dello scorso anno, Nicolò De Devitiis era stato ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin per parlare dei suoi progetti, ma anche del suo privato e della fine della storia con Veronica Ruggieri. Durante l'intervista aveva fatto intendere che non avessero gli stessi progetti di vita ed è su questo punto che l'inviata del noto programma di Italia1 è voluta ritornare spiegando la sua versione dei fatti:

Noi ci siamo sentiti dopo la sua intervista. Perché per un attimo mi sembrava di aver capito che io non volessi figli. Questo non corrisponde alla realtà. Non era un tema affrontato nella nostra storia. Magari lui ha sbagliato a parlare o forse non si è capito. Fatto sta che è stato bello, ma ci siamo lasciati. Però non c’entravano nulla i figli. Forse intendeva dire che ci siamo lasciati perché non eravamo giusti l’uno per l’altra.

Quindi alla domanda sul perché la loro storia si fosse conclusa e sui rapporti di oggi, Ruggieri ha risposto candidamente: "Doveva andare così, era finita la storia, l’amore. Tra noi è stato bello. Ora siamo colleghi, ci rispettiamo. Se lo incontro nei corridoi della trasmissione lo saluto. Non siamo né nemici, né amici. Questa è una cosa bella". 

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Il nuovo amore di Veronica Ruggieri

Nel frattempo Veronica ha ritrovato l'amore e l'ha raccontato ai microfoni di Verissimo. Una storia iniziata oltre un anno fa che, però, non è stata sbandierata ai quattro venti, ma vissuta con estrema attenzione, cercando di tenerla lontano dai riflettori. Il compagno è un cantautore, si chiama Vito Dell'Erba, come è lei stessa a raccontare:

C’è un fidanzato, da circa un anno e mezzo, si chiama Vito e non fa il mio lavoro. Fa il cantautore. Cosa canta? Indie. Io ora guardo al futuro con il mio Vito e mi auguro sempre questa serenità. Lui è una bella persona, ed è una bella storia. Lui appoggia me in tutto quello che faccio e io faccio lo stesso con lui. Siamo complici perfetti.

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