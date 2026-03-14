Giulia Vecchio e Carlo Amleto si sono lasciati: “Resta l’amicizia e il rispetto reciproco”

Giulia Vecchio ha annunciato la fine della storia d’amore con Carlo Amleto. Ospite a Verissimo, l’attrice ha rivelato di essere tornata single, sottolineando però come tra i due sia rimasto un legame profondo e una collaborazione professionale che continua: “Mi do baci e abbracci da sola, spero sia un periodo di passaggio”.

Giulia Vecchio ha annunciato la fine della storia d'amore con Carlo Amleto. Ospite a Verissimo, l'attrice ha rivelato di essere tornata single, sottolineando però come tra i due sia rimasto un legame profondo e una collaborazione professionale che continua: "Mi do baci e abbracci da sola, spero sia un periodo di passaggio", ha confessato parlando della sua nuova vita in solitaria.

La fine della relazione con Carlo Almeto

Nello studio di Verissimo, Giulia Vecchio ha raccontato una fase di grande cambiamento personale: la fine della relazione con il musicista e attore Carlo Amleto. Una storia durata anni, vissuta lontano dai riflettori del gossip ma molto seguita dai fan che li avevano visti crescere insieme, sia nella vita privata che sul palco. L'attrice, nota al grande pubblico per serie di successo come Il Paradiso delle Signore e Un passo dal cielo, ha parlato della rottura, descrivendola come un'evoluzione naturale del loro rapporto:

Sono single. Stavo con Carlo Amleto, siamo stati insieme tanti anni e ci vogliamo un bene infinito. Tutt'ora continuiamo a lavorare insieme: ci guardiamo cercando di far venire fuori la luce dell'altro. Tra noi c'è tanto dialogo, la storia è finita ma è rimasta l'amicizia e una forma di rispetto profondo. È la prima volta che vivo un’esperienza di questo tipo dopo un addio.

Il recap della storia: tra musica e set

Giulia Vecchio e Carlo Amleto (pseudonimo di Carlo Amleto Giammusso) hanno condiviso un lungo percorso iniziato ben prima che entrambi raggiungessero la grande popolarità. Lui, poliedrico artista siciliano diventato virale per i suoi sketch musicali a Zelig e a Bar Stella, e lei, talento pugliese del teatro e della fiction, avevano trovato un equilibrio raro tra vita privata e ambizioni artistiche. Per anni sono stati una coppia solida, accomunata dalla formazione teatrale e da una comicità intelligente. Nonostante la fine dell'amore, i due continuano infatti a condividere progetti lavorativi, dimostrando quella maturità che Giulia Vecchio ha tenuto a ribadire davanti a Silvia Toffanin.

Sulla destra, Giulia Vecchio e Carlo Amleto ai palinsesti Rai 2024

Per Vecchio, la fine di questa storia segna l'inizio di un capitolo inedito. Dopo anni vissuti in coppia, l'attrice sta imparando a riscoprire se stessa e a gestire la solitudine: "Ora sto imparando a stare bene da sola. Mi do baci e abbracci da sola, spero sia solo un periodo di passaggio verso una nuova consapevolezza".