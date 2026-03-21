Antonella Elia: “Ho solo me stessa. Della storia con Pietro Delle Piane ricordo solo cose brutte”

Al Grande Fratello Vip, Antonella Elia si commuove raccontando la fine della sua storia d'amore con Pietro delle Piane dopo che la discussione si era accesa sul like che l'uomo ha lasciato ad Adriana Volpe. Durante il confronto con Adriana, Antonella aveva dichiarato: "Mi ha dato fastidio che le abbia fatto gli auguri". Adriana aveva raccontato: "Pietro è stato l'unico che è riuscito a tirare fuori il meglio di lei", rivelando che l'uomo l'avrebbe chiamata per chiederle dei consigli.

Volpe lo ha raccontato nel corso della seconda puntata di questa edizione del GF Vip: "Si parlava di matrimonio, ne hanno parlato in tante trasmissioni, poi avevano momenti di crisi e in quei casi lui mi ha chiamato perché sapeva io conoscessi le sue reazioni". Parole che hanno irritato Antonella Elia e che spiegano il suo disappunto nei confronti di Adriana Volpe. Elia ha reagito duramente: "Nello spettacolo si incontrano molte persone false, ma tu batti tutte". A provare una mediazione è stata Cesara Buonamici, che ha consolato Elia così: "Ci sta che ti abbia voluto fare un dispetto, ma da qui a montare un dispiacere"..

Antonella va quindi in Mystery dove, commossa, si apre sulla sua solitudine: "Mi sento sola. A parte gli amici, non ho tutti questi punti di riferimento. Il destino ha voluto che io vivessi in questo deserto. Ci sono abituata fin da piccola, sembra incolmabile, però se ti impegni riesci. Non amo molto me stessa". Quindi si è confidata con Ilary Blasi spiegando: "Ho solo me stessa", per poi aggiungere dettagli sui motivi della fine della storia con Delle Piane: "La mia decisione di troncare è stata motivata, mi vengono sempre in mente le cose brutte, ho questo difetto di non riuscire a ricordare quelle belle. A un certo punto ho capito che non potevo prescindere da quelle brutte e ho capito che dovevo troncare questo legame, non poteva certamente portare al matrimonio. Non c'era nulla di prestabilito, ma lo stavamo pianificando. Ho capito che per sposarsi non eravamo perfetti, perché per quello bisogna almeno avere radici solide che non abbiamo mai costruito, per colpa di entrambi. Ho capito che non potevo accettare una storia così".