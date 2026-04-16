Imma Tataranni, Alessio Lapice sull’addio di Vanessa Scalera: “Scelta nobile, non voleva allungare il brodo”

Ospite di Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno, l’attore che presta il volto a Ippazio Calogiuri rompe il silenzio sulla decisione di chiudere la serie cult di Rai 1: “Vanessa è una mia amica, sapevo che lo avrebbe fatto per amore della storia”. Poi la confessione privata: “Single da pochissimo, ho vissuto due grandi amori”.

La notizia che ha scosso gli appassionati di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore fa ancora rumore. Dopo l'annuncio ufficiale di Vanessa Scalera, decisa a non proseguire oltre con il personaggio che l'ha resa un'icona del piccolo schermo, a parlare ora è il suo storico partner di set, Alessio Lapice. L'attore, intervenuto nel salotto di Antonella Clerici, ha voluto fare chiarezza sui motivi che hanno spinto la collega a una scelta così drastica e, per molti versi, controcorrente.

Le parole di Alessio Lapice su Vanessa Scalera

Il legame tra i due va ben oltre le dinamiche della finzione. "Io Vanessa la sento molto spesso, ci scambiamo messaggi d'affetto, è una persona che stimo profondamente", ha spiegato l'attore nello studio di È sempre Mezzogiorno. Sulla fine della fiction ambientata a Matera, non ha dubbi: si tratta di un atto d'amore della collega verso il mestiere: "Stimo il suo coraggio. Lei è una grande appassionata e credo lo abbia fatto per il bene di Imma e della storia. Aveva il timore che la narrativa fosse conclusa, completata. Voleva evitare di ‘allungare il brodo'. È una scelta nobile, la capisco e la condivido".

Perché l'attrice ha detto stop a Imma Tataranni

La decisione di Scalera, come confermato da fonti vicine alla produzione, nasce dalla volontà di non "usurare" un personaggio arrivato al suo apice narrativo. Nonostante gli ascolti record registrati dalla fiction (con picchi di oltre 5 milioni di telespettatori), l'attrice pugliese ha sempre dichiarato di preferire la qualità alla quantità, temendo che una prosecuzione forzata avrebbe potuto snaturare la forza di Imma Tataranni. Una posizione condivisa in parte anche dalla scrittrice Mariolina Venezia, dai cui romanzi è tratta la serie, che ha sempre sottolineato l'importanza di rispettare l'evoluzione naturale dei personaggi.

La vita privata di Alessio Lapice: "Single da pochissimo"

Non solo lavoro. Alessio Lapice si è lasciato andare anche a una confessione inaspettata sulla sua situazione sentimentale, rivelando di aver appena chiuso una relazione importante: "In amore sto messo male, sono single da pochissimo", le parole. "Si dice che nella vita si abbiano tre grandi amori", ha aggiunto a quel punto Clerici. "Io ne ho vissuti due, ora mi manca il terzo", ha concluso l'attore. Un'ammissione che ha colpito il pubblico, abituato a vedere nel "maresciallo Calogiuri" un sex symbol sicuro di sé, ma che oggi si riscopre in una fase di vulnerabilità e attesa.