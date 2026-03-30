Fiorello e l’addio di Vanessa Scalera a Imma Tataranni: “La Rai non molla, lo farà fare a Stefano De Martino”

Fiorello commenta la fine di Imma Tataranni e la volontà di Vanessa Scalera di terminare la sua avventura col personaggio. Poi la battuta su De Martino: “Lo fanno diventare Immo Tataranno col pacco dell’Umbria”.

La notizia era nell'aria da settimane, ma a darle il timbro definitivo è stato proprio lo sceneggiatore Salvatore De Mola in una lunga intervista a Fanpage.it: "La sesta stagione di Imma Tataranni non si farà". Il motivo? Vanessa Scalera ha detto stop. Durante la puntata del 30 marzo de La Pennicanza, la striscia quotidiana su Rai Radio2 condotta insieme a Fabrizio Biggio, anche Fiorello ha voluto dire la sua, celebrando il successo e poi rilanciando con una battuta corrosiva delle sue.

La gag di Fiorello su Stefano De Martino

Nel racconto di Fiorello, la Rai sarebbe disposta a tutto, pronta a escogitare qualsiasi cosa pur di non rinunciare al format. Il punto di partenza è proprio la decisione di Vanessa Scalera di non riprendere il personaggio che l'ha resa celebre al grande pubblico. Fiorello cita la nostra invervista e poi dice: "Imma Tataranni non si farà più. Vanessa Scalera non ci ripensa, io la conosco. Quando dice no è no. Famosissima per i no che dice."

E allora qual è la soluzione? Una di quelle fatte in casa: "Immo Tataranno". E parla di Stefano De Martino. Il conduttore napoletano, già dominatore degli ascolti con Affari Tuoi e designato direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027, è diventato nella narrazione radiofonica di Fiorello il jolly che la Rai sfodera per qualsiasi cosa.

Però la Rai non molla l'osso. Per poter mandare in onda questa serie, cambiano tutto. Lo fanno diventare ‘Immo Tataranno' e lo fanno fare, indovina a chi? A Stefano De Martino. Le riprese iniziano l'anno prossimo. Farà un investigatore che cammina con il pacco dell'Umbria e lui poi scova i colpevoli.

Perché Imma Tataranni non si fa più: le parole dello sceneggiatore

Riguardo il futuro di Imma Tataranni, a Fanpage.it lo sceneggiatore De Mola ha comunque fatto intendere che l'addio di Vanessa Scalera e di Imma Tataranni non è categoricamente escluso. "Come diceva Califano, non escludo il ritorno", dice De Mola, ricordando il precedente di Luca Zingaretti, che lasciò Montalbano per poi riprenderlo ammettendo di aver fatto "una grande caz*ata".

Sul futuro dell'universo narrativo, lo sceneggiatore è onesto sui limiti del suo ruolo: le decisioni si prendono "sulle nostre teste", tra produzione e Rai. Tra le ipotesi sul tavolo ci sono un prequel, uno spin-off e persino un film — soluzione che consentirebbe il ritorno di Imma Tataranni, con o senza Scalera.