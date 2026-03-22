Imma Tataranni 5, la trama dell’ultima puntata: nel finale del 29 marzo trionfa l’amore tra Imma e Pietro

La trama della quarta e ultima puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5 in onda domenica 29 marzo. È arrivato il momento di salutare Vanessa Scalera. L'attrice, infatti, ha annunciato l'addio al personaggio di Imma. Il finale di stagione è decisamente imperdibile. Le anticipazioni dell'ultimo episodio, intitolato Nessuno si salva da solo, svelano che nel finale Imma e Pietro si riscopriranno più innamorati che mai. Proprio così, moglie e marito si ritroveranno. Ma c'è un colpo di scena che spingerà Tataranni a prendere una decisione molto importante. L'appuntamento è alle ore 21:30 su Rai1.

La trama e il cast della quarta puntata

Le anticipazioni del finale di stagione di Imma Tataranni 5 svelano che la protagonista dovrà indagare su un delitto che si rivela molto intricato. A Matera viene ritrovato un cadavere che in qualche modo sembra tracciare una linea sottile che collega i fornai della città e il carcere. Per Tataranni, interpretata da Vanessa Scalera, è un'ultima prova particolarmente difficile perché da una parte c'è il padre della vittima che è disperato dopo la tragedia e dall'altra ci sono le persone che circondavano l'uomo e che non hanno alcuna intenzione di parlare. Le cose precipitano anche tra le mura domestiche. La figlia Valentina, interpretata da Alice Azzariti, è ormai intenzionata a trasferirsi nella comunità. Per aiutare quella realtà, arriva persino a tentare di vedere una preziosa spilla che le era stata donata. Le nonne di Valentina e il padre Pietro, interpretato da Massimiliano Gallo, intervengono e riescono a spingere madre e figlia a trovare un punto di incontro.

La decisione di Imma, accettata la sua domanda presso la Procura di Milano

Intanto, Pietro non è più felice di lavorare alla First Energy e decide di rassegnare le sue dimissioni. È ormai consapevole degli spregiudicati metodi di lavoro del suo capo. Poi accade qualcosa che non aveva previsto. Il ceo coreano dell'azienda lo contatta e gli confida di credere tanto in lui e di non voler perdere la sua collaborazione. Questo evento lo rasserena e lo riconcilia con la vita. Così, quando incontra Imma, si riaccende in loro quell'amore che sembrava ormai perduto. La distanza ha fatto il miracolo di risvegliare i loro sentimenti. Tutto, però, potrebbe cambiare quando Imma viene a sapere che è stata accettata la domanda come procuratore capo presso la Procura di Milano. Resterà accanto al marito per godersi la ritrovata serenità o inseguirà la sua carriera?

Quando va in onda il finale di stagione

Il finale di stagione di Imma Tataranni 5 andrà in onda domenica 29 marzo alle ore 21:30. Sarà possibile assistere all'episodio finale, intitolato Nessuno si salva da solo, sia in diretta su Rai1 che in streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma, inoltre, sarà possibile anche rivedere in replica tutti gli episodi di tutte le stagioni di Imma Tataranni.