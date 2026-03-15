Imma Tataranni 5 stasera in tv, la trama della seconda puntata: imbarazzo tra Imma e Pietro

La puntata di stasera di Imma Tataranni 5

Stasera, domenica 15 marzo, in onda la seconda puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5. Nella trama del nuovo episodio con Vanessa Scalera, intitolato Figli e figliastri, vedremo Pietro perfettamente calato nel suo nuovo lavoro e Imma impegnata nelle indagini di un nuovo caso di omicidio. I due ex coniugi, poi, dovranno affrontare la vendita della casa di famiglia. L'imbarazzo tra loro sarà palpabile. La seconda puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore 5 va in onda alle ore 21:30 su Rai1.

Le anticipazioni: la vendita della casa di famiglia

È un momento particolarmente felice per Pietro. L'uomo ha deciso di seguire la sua ambizione e l'interesse per il fotovoltaico. Nella seconda puntata, lo vedremo alla prova nella sua nuova vita alla First Energy. Dopo tanto duro lavoro, arrivano per lui le prime soddisfazioni. Gode di alcuni benefit, tra cui una casa ricca di dispositivi intelligenti che cede al padre Luciano perché possa rifiatare un po' dopo le liti con Filomena. Imma continua a frequentare le lezioni con Mike, ma è anche molto impegnata con il suo lavoro. Una professoressa del liceo, Antonietta Cappiello, è stata uccisa barbaramente nel suo appartamento. Dalle prime indagini emerge che l'assassino potrebbe avere un legame con l'adolescenza della donna, gli anni in cui ha vissuto intensi amori giovanili, ma ha anche avuto una figlia che poi è stata data in adozione. Pietro e Imma sono anche alle prese con la vendita della casa che per tanti anni è stato il loro nido d'amore. I due, con evidente imbarazzo, iniziano a ricevere i primi acquirenti. La loro figlia, Valentina, se ne sta alla larga, lavorando in una comunità. Diana si sottopone a tutte le visite necessarie per approfondire la malattia cutanea che la affligge.

Il cast della puntata di stasera

Imma Tataranni 5

Nella puntata di stasera di Imma Tataranni cinque ritroviamo Vanessa Scalera nei panni del Sostituto Procuratore. Inoltre, c'è l'attore Massimiliano Gallo nei panni dell'ex marito di Imma, Pietro De Ruggeri. Poi, Alice Azzariti che interpreta la figlia della coppia, Valentina. Antonio Montemurro è Luciano, il padre di Pietro. Barbara Ronchi, infine, è Diana De Santis.