Imma Tataranni 5 con Vanessa Scalera: trama, cast e puntate della serie di Rai 1

Torna in Tv Imma Tataranni 5, con Vanessa Scalera, per l’ultima stagione protagonista della serie. In quattro puntate, il sostituto procuratore torna al suo lavoro e alla sue vicende sentimentali e familiari: tra le new entry nel cast c’è Rocco Papaleo. Ecco la trama e dov’è stata girata la serie.

Domenica 8 marzo 2026 torna in Tv, in prima serata su Rai1, Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La quinta stagione della fiction di successo, l'ultima con Vanessa Scalera nei panni della protagonista, il sostituto procuratore della Repubblica di Matera, è tratta dai romanzi di Mariolina Venezia e si concentra su indagini, gialli e vicende umane e familiari dei protagonisti. Con la figlia ormai indipendente, e il marito dal quale ha scelto di separarsi, Imma Tataranni si ritroverà sola, senza punti di riferimento. In un caos tra lavoro e privato, la protagonista capirà l'importanza di avere una famiglia unita. Nel cast ancora Massimiliano Gallo e Barbara Ronchi, poi la new entry Rocco Papaleo.

La trama di Imma Tataranni 5

Imma Tataranni, dopo la separazione dal marito Pietro, ormai lontano da lei e preso da una nuova opportunità lavorativa, si ritroverà sola, con la figlia grande e ormai indipendente. Si concentrerà sul lavoro, ma i casi su cui indagherà si concentreranno principalmente su vicende familiari particolari, simili alla sua. Presa dallo sconforto, la PM capirà che nessuno si salva da solo. La nuova stagione mette al centro l'importanza di avere una famiglia unita, ha spiegato il regista Francesco Amato.

Vanessa Scalera e Barbara Ronchi

Il cast: attori e personaggi

Il cast di Imma Tataranni 5 i telespettatori ritroveranno Massimiliano Gallo, che interpreta il marito della protagonista, Pietro De Ruggeri, e anche Barbara Ronchi, che veste i panni della cancelliera Diana De Santis, e poi ancora Alice Azzariti, che interpreta la figlia di Imma e Pietro, Dora Romano, nei panni della suocera di Imma, Lucia Zotti, mamma della protagonista, Nando Irene, che veste i panni di Antonio Lamachia, Monica Dugo, Carlo De Ruggieri. Due new entry sono le novità della nuova stagione della serie: Rocco Papaleo, che interpreterà il nuovo procuratore capo Altiero Galliano, e Lodo Guenzi, nel ruolo del giovane nuovo capo di Pietro.

Lodo Guenzi e Massimiliano Gallo

Quante puntate sono e dove vederle in tv e streaming

La quinta stagione della serie televisiva è composta da quattro puntate, in onda per quattro domeniche, a partire dall'8 marzo, in prima serata su Rai 1. Sarà possibile rivederle in un secondo momento anche sulla piattaforma streaming della Rai, RaiPlay.

Dove è stata girata la quinta stagione di Imma Tataranni

Matera è ancora protagonista della fiction con Vanessa Scalera. La quinta stagione della serie si è allargata anche alla provicina di Potenza, offrendo nuovi paesaggi. Il set è stato ambientato in luoghi del territorio lucano tra cui Venosa, Laghi di Monticchio, Parco Scultura La Palomba.