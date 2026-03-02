Imma Tataranni 5, Scalera: “Lascio la serie, è l’ultima stagione”. E su assenza Calogiuri: “Potremmo prevedere ritorni”

Torna da domenica 8 marzo su Rai 1, Imma Tataranni 5 con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Grande assente Alessio Apice, l’amatissimo Calogiuri, sul quale si è espressa la scrittrice Venezi: “Spero che la fiction potrà avere una lunga vita e semmai potremmo prevedere dei ritorni”. Scalera invece lascia: “Le cose hanno un inizio e una fine, anche Breaking bad è terminato dopo cinque stagioni. Chi sono io per superare Brian Cranston?”.

Torna da domenica 8 marzo su Rai 1, Emma Tataranni – sostituto procuratore 5 con i protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, e con Barbara Ronchi. In questa quinta stagione, ispirata ai gialli di Mariolina Venezia per la regia di Francesco Amato, ci saranno alcune novità narrative, new entry nel cast come Rocco Papaleo e Lodo Guenzi, e alcune uscite clamorose.

Prima tra tutti quella dell’attore Alessio Apice, l’amatissimo Calogiuri, che ha tenuto su le prime stagione con la storia d’amore con Tataranni. Altri impegni, set diversi che lo aspettavano, il timore (come spesso accade con serie molto popolari) che quel personaggio lo potesse ingabbiare: "Sono stati sette anni intensi, me ne vado con le lacrime", dichiarò Apice a Repubblica salutando il suo personaggio Ippazio Calogiuri.

In conferenza stampa, viene chiesto se questa uscita preoccupa lato ascolti e la prima risposta è arrivata dal regista Amato: “Il calo di ascolti non mi risulta. Questa serie nel tempo ha mantenuto una grande consenso e anche nell’ultima stagione i dati sono stati molto positivi. Ma è anche una serie che ha il coraggio di rinnovarsi. Che vada in contraddizione con il volere del pubblico lo vedremo alla fine di questa stagione e al ritorno che avrà la serie. In realtà la ragione per cui noi continuiamo a fare questa serie è l’amore per il pubblico”. Poi la scrittrice Venezi, che nei suoi libri non aveva previsto l’assenza di Calogiuri: “È un lavoro collettivo, i romanzi si scrivono da soli, quando si fa una fiction ci sono più persone che decidono. Spero che la fiction potrà avere una lunga vita e semmai potremmo prevedere dei ritorni”.

Spazio poi alla sua protagonista assoluta, che a sua volta di prepara a lasciare la serie: Imma Tataranni 5 sarà davvero ’ultima stagione di Vanessa Scalera? “Per me sì, è l’ultima stagione perché credo che sia nell’ordine delle cose, che hanno un inizio e una fine, anche Breaking bad è terminato dopo cinque stagioni. Chi sono io per superare Brian Cranston? Ho salutato anche altri personaggi, con i quali avevo fatto l’amore tutte le sere a teatro, e con Imma è lo stesso, la lascio con profondo amore e grande pacificazione”, ha risposto l’attrice alla stampa.

Aggiunge il suo tassello Anouk Andaloro, capostruttura di Raifiction: “Noi amiamo i nostri attori e li coccoleremo. Stiamo riflettendo, è necessario confrontarci con serenità, non abbiamo una risposta immediata. Ci porremo le migliori domande anche con Vanessa e speriamo di trovare le migliori risposte”. Più pragmatica è apparsa invece la scrittrice Venezi: “Può esistere Imma Tataranni anche senza Scalera? Come autrice dei romanzi, non faccio la regista, non lavoro con Scalera o con altri. Mi occupo delle storie”.