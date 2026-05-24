Massimiliano Gallo lascia Imma Tataranni: “Spero di tornare in Basilicata, ma non sarà con questa serie”

Massimiliano Gallo lascia la serie Imma Tataranni. L’attore napoletano co-protagonista con Vanessa Scalera della fortunata serie di successo Rai, ha confermato che non ci sarà in una eventuale nuova stagione.

Anche Massimiliano Gallo lascia la serie Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. La notizia è arrivata durante una delle presentazioni del suo primo film da regista, La Salita. L'attore si accoda, quindi, a Vanessa Scalera che ha già comunicato di aver chiuso il percorso con il personaggio nato dalla penna di Mariolina Venezia. Il futuro della serie, quindi, è ancora più incerto.

Le parole di Massimiliano Gallo

La decisione sembra essere più che decisiva, almeno è ciò che emerge dalle parole di Massimiliano Gallo che nel parlare del suo legame con la Basilicata ha sottolineato come gli piacerebbe tornarci in qualità di regista e, quindi, ha evidenziato come la sua presenza in una possibile prossima stagione della fiction di Rai1, di cui è stato co-protagonista nel ruolo di Pietro accanto a Vanessa Scalera, non è contemplato. Gallo, infatti, dichiara:

Con Imma Tataranni no (non tornerà in Basilicata ndr.), ma spero di tornare in questa regione da regista. In realtà sto lavorando al secondo film e sto cercando di capire se riuscirò a portarne una parte delle riprese in Basilicata. È una terra straordinaria perché mi appartiene. Con la serie tv Imma Tataranni abbiamo lavorato qui per sette anni: è un territorio che conosco bene e credo abbia ancora tanto di inesplorato da mostrare.

Il futuro della fiction Imma Tataranni

Queste dichiarazioni arrivano a distanza di un paio di mesi da quelle di Vanessa Scalera. La protagonista della serie che ha dato corpo e voce a Imma Tataranni per ben cinque stagioni, ha deciso di lasciare la produzione per dedicarsi ad altri progetti. L'attrice, infatti, aveva detto: "Per me è l’ultima stagione perché credo che sia nell’ordine delle cose, che hanno un inizio e una fine. Ho salutato anche altri personaggi, con Imma è lo stesso, la lascio con profondo amore e grande pacificazione". Da parte della Rai, visto il grande successo riscosso dalla serie, si era anche ipotizzata la possibilità di pensare a una nuova stagione, lo sceneggiatore della serie Salvatore De Mola aveva anche sperato in un ripensamento dell'attrice pugliese, ma non ci sono margini di manovra.