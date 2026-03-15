Imma Tataranni 5, la trama della terza puntata del 22 marzo: Imma ha un segreto, Diana scopre tutto

Le anticipazioni della prossima puntata di Imma Tataranni 5 in onda domenica 22 marzo su Rai1. Diana smaschera Imma. Pietro è geloso della ex moglie perché troppo intima con Mike.

Imma Tataranni 5, la trama della terza puntata

La trama della terza puntata di Imma Tataranni 5 – Sostituto procuratore, in onda domenica 22 marzo alle ore 21:30 su Rai1. Il prossimo episodio della fiction con Vanessa Scalera, Rocco Papaleo e Massimiliano Gallo è intitolato La colpa si sconta vivendo. Nelle anticipazioni tantissimi colpi di scena. Diana si sentirà tradita da Imma dopo avere scoperto un segreto che le ha tenuto nascosto. Pietro, invece, inizierà a provare una profonda gelosia per la sua ex moglie per via del troppo tempo che trascorre con Mike.

La trama e il cast della terza puntata

Le anticipazioni di Imma Tataranni 5

Nella terza puntata di Imma Tataranni 5, Imma ha una brutta lite con la fondatrice della comunità in cui lavora la figlia Valentina, interpretata da Alice Azzariti. A fermare la discussione è un'importante telefonata che annuncia il ritrovamento di un cadavere. Si tratta dell'avvocato Marco Pignatelli, un uomo che solo una manciata di mesi prima aveva fatto i conti con il dolore della morte della figlia Gloria. Si è tolto la vita perché non riusciva più a tollerare la sofferenza scaturita da quella tragedia? Le strane circostanze del decesso fanno pensare che ci sia molto di più di questo. Diana, interpretata da Barbara Ronchi, scopre il segreto di Imma, interpretata da Vanessa Scalera. È furiosa. Il sostituto procuratore, infatti, sembra abbia intenzione di diventare procuratore capo. Un avanzamento di carriera che la porterà lontana da Matera. Diana si sente terribilmente tradita.

Pietro è geloso di Imma

Il rapporto tra Diana e Imma sembra destinato a sgretolarsi. Poi, però, la cancelliera decide di mettere da parte la rabbia e di avere un confronto con Imma. Quando ascolta le motivazioni dell'amica, si ritrova a essere d'accordo con lei. Così, proprio per l'affetto che le lega, la informa che nella procura di Milano c'è un posto vacante. Filomena, interpretata da Dora Romano e Luciano, interpretato da Antonio Montemurro, si ricongiungono. Pietro inizia a essere geloso del rapporto tra Imma e Mike, perché i due trascorrono insieme un pomeriggio di relax a cavallo. Così, la carriera dell'uomo inizia a subire alcuni rallentamenti. Ciò indispettisce Fossati.

Quante puntate sono e quando finisce

I nuovi episodi di Imma Tataranni

La serie Imma Tataranni 5 è composta da quattro puntate. Dunque, dopo quella in onda stasera, ne mancheranno solo due al finale di stagione, che segnerà anche l'addio di Vanessa Scalera al personaggio del sostituto procuratore. Le ultime due puntate andranno in onda domenica 22 marzo e domenica 29 marzo. L'appuntamento è come sempre alle ore 21:20 su Rai1.