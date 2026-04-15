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Chiofalo a Belve, l’ex Antonella Fiordelisi: “Ossessionato dall’estetica, non è stupido come fa credere”

Antonella Fiordelisi ha commentato l’intervista di Francesco Chiofalo a Belve, in cui aveva parlato delle sue ex fidanzate e dell’amore. L’influencer, che ha avuto una relazione con lui nel 2020, ha commentato: “Non è stupido come sembra, sa parlare bene l’italiano. È ossessionato dalla chirurgia estetica”.
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A cura di Elisabetta Murina
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"So' convinto che se faccio un gesto me le ripiglio". Così Francesco Chiofalo ha parlato delle sue ex fidanzate durante l'intervista rilasciata a Belve, nella puntata in onda il 14 aprile. ‘Lenticchio' si è raccontato a Francesca Fagnani parlando di chirurgia estetica, delle sue aspirazioni a sindaco di Roma e dell'amore. Oggi è fidanzato con Manuela Carriero, mentre in passato ha avuto relazioni con Drusilla Gucci e Antonella Fiordelisi. A rompere il silenzio è stata quest'ultima, dopo aver sentito le sue parole.

"Sono stata fidanzata con questo? È un altro adesso", ha detto ironizzando Fiordelisi ospite de La Volta Buona. L'influencer ha avuto una relazione con Chiofalo nel 2019-2020 e all'epoca lui era totalmente diverso fisicamente: "Con me ha iniziato a diventare ossessionato dalla chirurgia estetica, tanto che da quel momento il nostro rapporto è andato a scemare perché a me dopo un po' non attirava più". Fu Fiordelisi a lasciarlo perché non era più innamorata, pur conservando ancora oggi un bel ricordo della loro rapporto: "Non è una cattiva persona, anzi, è molto buono ed è uno dei ragazzi più generosi che io abbia mai avuto, a volte un po' sopra le righe". 

Se Fiordelisi continua a spendere parole positive nei suoi confronti, la posizione del diretto interessato sarebbe diversa: "Con me non si è comportato bene. Dopo che l'ho lasciato si è incattivito, me ne ha dette di tutti i colori. Io però continuerò a parlare bene di lui". 

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Nel corso dell'intervista a Belve, Chiofalo ha raccontato di non piacere ai papà delle sue fidanzate e che, se volesse riconquistarne una di loro, non avrebbe problemi a farlo. Fiordelisi però non è esattamente della stessa opinione: "Diciamo che a volte esagerava. Dice che tutte le ex lo odiano, ma io no. È una persona estremamente simpatica, mi ha colpito per questo inizialmente, poi il cervello non connette bene…". Rispondendo alle domande di Fagnani, ha anche sbagliato più volte i tempi verbali, ma a Fiordelisi questo aspetto non torna: "Non è così tanto stupido come sembra, non sbaglia mai i congiuntivi, sa parlare bene l'italiano e molte cose le fa apposta. L'unica cosa vera è che è ossessionato dalla chirurgia estetica, tanto che dopo un anno che eravamo insieme iniziava a non piacersi, non dormiva la notte perché voleva cambiare i connotati. L'ho accompagnato in Turchia per rifarsi la barba, è stata la sua prima operazione". 

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