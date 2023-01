“Amore al capolinea tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, stanno vivendo una crisi insanabile” Stando a quanto fa sapere Today, l’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sarebbe arrivato al capolinea dopo cinque anni. I due starebbero vivendo una “crisi insanabile” e non sarebbero più una coppia da settimane, anche se ancora non l’hanno ufficializzato.

Tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ci sarebbe una "crisi insanabile". Stando a quanto riporta il sito Today, l'amore tra l'ex Miss Italia e il compagno sarebbe arrivato al capolinea dopo cinque anni. Pare che i due, ormai da settimane, non siano più una coppia, anche se per il momento avrebbero scelto di non annunciarlo pubblicamente per una questione di privacy.

"L'amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso al capolinea"

Stando a quanto hanno fatto sapere a Today alcune persone vicine alla coppia, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso starebbero vivendo una "crisi insanabile", tanto da essere a un passo dalla rottura. Una ipotesi che sembrerebbe plausibile, dal momento che ormai da settimane non si mostrano insieme sui social. Sbirciando il profilo Instagram dell'ex calciatore, si nota che l'ultima foto insieme alla compagna (o presunta ex) risale a Capodanno, che hanno festeggiato insieme. Sul profilo di lei, invece, l'ultimo scatto di coppia è datato 3 dicembre. In più, sarebbero diminuite drasticamente le trasferte di Amoruso, che vive a Firenze e che appare quasi come un "fantasma" a Roma, dove Manila abita insieme ai figlia avuti dall'ex marito. Pare quindi che la loro relazione sia al capolinea da settimane.

La storia tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono una coppia da cinque anni. L'ex Miss Italia ha vissuto un periodo lontano dal compagno quando ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, ha avuto la possibilità di incontrarlo e parlare con lui, in un momento difficile della sua vita. Un incontro che però aveva fatto fatto riflettere l'ex calciatore, tanto da decidere di prendere temporaneamente una pausa perché non riconosceva più alcuni la fidanzata per via di alcuni comportamenti. I due però, una volta finita l'esperienza nella Casa più spiata d'Italia, sono tornati a essere una coppia, anche se ora pare che non lo siano più.