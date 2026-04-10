Affari tuoi di stasera, Jovanotti e Morandi perdono 50mila euro e De Martino non si trattiene: “Che mazzata”

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La puntata di Affari tuoi di stasera venerdì 10 aprile è stata diversa dal solito. Infatti ha giocato Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, con il pacco numero 11. Stefano De Martino ha spiegato che la cifra vinta dall'artista sarebbe andata in beneficenza all'Associazione Differenza Donna che collabora con la Fondazione Giulia Cecchettin. Jovanotti si è fatto accompagnare da Gianni Morandi, che per lui non è solo un collega, lo considera quasi un parente. Tra i pacchisti anche Teresa e Marianna, figlie di Jovanotti e Morandi. Come è andata la partita.

La partita di Jovanotti e Gianni Morandi ad Affari tuoi del 10 aprile

Come dicevamo, è stata una partita decisamente speciale a iniziare dai pacchisti. Tra di loro, persone vicine ai due ospiti, musicisti e tecnici che lavorano con loro e li accompagnano in tour. Ma anche membri della famiglia come Teresa, figlia di Lorenzo Cherubini. Ma anche Marianna, figlia di Gianni Morandi. I primi tiri sono andati molto bene. L'unico pacco rosso che è uscito di scena è stato quello da 10mila euro. Il Dottore Pasquale Romano ha offerto il cambio. Jovanotti ha ceduto il pacco 11 per il 13, perché sua figlia è nata il 13 dicembre 1998. Nel pacco 11 c'erano 15mila euro. Dopo avere fatto fuori altri pacchi blu, il Dottore si è visto costretto a far salire l'offerta: 40mila euro. Jovanotti e Morandi hanno deciso di rischiare e continuare a giocare. Purtroppo subito dopo Gianni ha beccato il pacco da 300mila euro. Poi Jovanotti ha preso i 100mila euro. Dopo il disastro, il dottore ha offerto il cambio. Jovanotti se n'è lavato le mani e ha passato la palla a Morandi: "La responsabilità e tua, li hai beccati tu i 300mila". Gianni all'inizio ha ammesso: "Non me la sento". Poi, però ha accettato il cambio, pentendosene subito dopo: "Ma questo è il pacco 13, Tredici Pietro è mio figlio". Troppo tardi, ormai era tenuto a lasciarlo andare. Lo ha cambiato con il numero 12. Il numero 13 conteneva solo 10 euro. Ottima mossa, dunque.

Nel finale non vincono niente: in beneficenza il contenuto del pacco rosso

La gioia è durata pochissimo, Jovanotti ha beccato il pacco da 200mila euro: "Vado via, vado via", ha commentato sconsolato. Il Dottore è stato magnanimo e ha offerto 20mila euro. Ma Jovanotti ha afferrato il telefono: "Dottore si può dare di più, questo è niente". Hanno rifiutato l'offerta e hanno pescato il pacco da 30mila euro ma anche il pacco Ballerina. Così, l'offerta è salita a 25mila euro. Ma i due ospiti hanno detto di no anche a questa cifra. Subito dopo hanno aperto il pacco zero e tutti insieme hanno ballato sulle note di Penso positivo. Anche in questo caso, non hanno potuto godersi il momento. Fuori i 75mila euro. Anche Stefano De Martino ci è rimasto male: "Che mazzata, questa non ci voleva". Il Dottore ha offerto 15mila euro. Ma Jovanotti è andato dritto per la sua strada. Più dubbioso Morandi ma si è adeguato.

Il finale tra il pacco da 200 euro e quello da 50mila euro. Jovanotti ha confidato: "Questo è quel momento del programma in cui mi devo coprire gli occhi, come quando si guarda un horror". Poi si è detto "sicuro" di avere i 50mila euro nel suo pacco. Tuttavia, quando il Dottore ha offerto il cambio hanno accettato. Hanno ceduto il pacco 12 per il pacco 14. Pessima mossa. Avevano 50mila euro e li hanno lasciati andare per 200 euro. Sul bancone un pacco rosso offerto dal Dottore. Dentro 100mila euro da devolvere in beneficenza a Differenza Donna.