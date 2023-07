Al Bano e Jasmine Carrisi, le foto padre e figlia in vacanza insieme al mare Al Bano e Jasmine Carrisi in vacanza insieme. Il settimanale Chi ha paparazzato il cantante di Cellino San Marco in versione estiva, mentre insieme alla figlia si gode una giornata di sole e mare su una spiaggia privata.

A cura di Elisabetta Murina

Al Bano e Jasmine Carrisi in vacanza insieme. Il settimanale Chi ha paparazzato il cantante di Cellino San Marco in versione estiva, mentre insieme alla figlia 22enne si gode una giornata di sole e mare su una spiaggia privata, con un pranzo speciale.

Al Bano e Jasmine Carrisi al mare insieme

Gli scatti del settimanale Chi, mostrano Al Bano mentre si rilassa in Costa Smeralda, in Sardegna, insieme ad alcuni amici, in una spiaggia privata. Il cantante si spalma la protezione solare e si gode il relax del sole e del mare. Poi si diverte con la pesca e, infatti, viene paparazzato mentre tiene tra le mani una aragosta, che con molta probabilità cucinerà per cena. Insieme al lui la figlia Jasmine Carrisi, 22 anni, avuta con Loredana Lecciso. La ragazza, esteticamente è sempre più uguale alla mamma, si immerge nell'acqua e si diverse a farsi fotografare e a scattare selfie.

Il rapporto tra Al Bano e Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi è la figlia nata da Al Bano e Loredana Lecciso. Ha 22 anni e, esteticamente, è praticamente. identica alla madre. Il cantane è molto legato alla ragazza, così come al resto dei suoi figli. Hanno una passione in comune: quella della musica. Jasmine apprezza le canzoni del padre, ma è anche un'ottima intenditrice dei brani della sua generazione. Al Bano è molto legato a tutti i suoi figli, tanto che è capitato chiedesse loro anche consigli su questioni di cuore. Jasmine aveva parlato anche del passato sentimentale del cantante, in particolare del suo legame con Romina Power, divento nel salotto di Oggi è un altro giorno: "Con lei non ho un rapporto. Penso che abbiano costruito una bella carriera e una famiglia insieme, ma lei non fa parte del mio nucleo".