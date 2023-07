La villa sul lago di Como di Chiara Ferragni e Fedez con piscina a sfioro e vista panoramica Chiara Ferragni e Fedez hanno realizzato il loro sogno: una villa sul lago di Como, uno dei luoghi più amati dalla coppia. Ecco le prime foto condivise sui social della residenza di lusso con vista mozzafiato e piscina a sfioro.

A cura di Giusy Dente

Quando vogliono prendersi una pausa dallo stress cittadino e vivere un momento di relax e tranquillità familiare, i Ferragnez non hanno dubbi: la scelta cade sul lago di Como. È un luogo che amano molto, facilmente raggiungibile da Milano e ricco di bellezze, in cui infatti Chiara Ferragni si reca spesso col marito, i figli, le sorelle. A quei posti sono legati tanti bei ricordi. L'imprenditrice sulle sponde del lago ha festeggiato il 36esimo compleanno con le persone care, lì ha trascorso le festività pasquali in un hotel di lusso e vi si è recata per brevi vacanze in più di un'occasione. In futuro potrebbe frequentare ancora di più il posto, visto che sembra abbia acquistato proprio lì la casa dei suoi sogni.

Come è fatta la casa dei Ferragnez

A inizio anno Chiara Ferragni e Fedez erano stati paparazzati mentre, in compagnia dei figli Leone e Vittoria, facevano un sopralluogo nei pressi del lago di Como. Con loro, anche l'architetto di fiducia. Il settimanale Chi aveva ipotizzato che i Ferragnez fossero in procinto di fare un grande passo per la famiglia: l'acquisto di una casa sul lago di Como. A distanza di mesi sembra che il progetto sia stato effettivamente portato a termine.

L'imprenditrice ha velatamente dato la notizia sui social a fan e follower, mostrando anche alcune foto degli interni e dell'esterno della villa. "Our dream" ha scritto emozionata ed entuasiasta, facendo capire di aver realizzato un sogno di vecchia data. Nella carrellata di foto si vede una cameretta con due lettini singoli: potrebbe essere una stanza per gli ospiti. Si vede parte dell'esterno: tanto spazio verde, un lungo tavolo con le sedie per organizzare pranzi in famiglia e con gli amici, piscina a sfioro sul lago circondata da divanetti.

Negli scatti si vede anche il corridoio col parquet e le lunghe tende alle finestre; il salotto vanta una enorme vista sul lago, arredi color crema, lampade e divani. Insomma, una residenza lussuosa e spaziosa, perfetta per delle vacanze da sogno in famiglia, o ospitando degli amici. La mega villa dovrebbe trovarsi nella località di Pognana Lario, un piccolo borgo con circa 700 abitanti. È un luogo magico, che con la sua bellezza ha conquistato anche George Clooney: proprio lì vicino anche l'attore ha acquistato casa, per la precisione a Laglio. Valore complessivo della struttura dei Ferragnez? Potrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni di euro.