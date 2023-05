Il compleanno di Chiara Ferragni, dove l’influencer festeggia il suo 36esimo compleanno L’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni festeggia oggi, 7 maggio, il suo 36esimo compleanno. La location scelta è sulle sponde del Lago di Como.

A cura di Redazione Milano

Se l'anno scorso Chiara Ferragni e i suoi invitati hanno dovuto prendere un aereo per andare a festeggiare il compleanno dell'imprenditrice, questa volta è bastata un'auto. Oggi l'influencer da quasi 30 milioni di follower compie 36 anni (è nata a Cremona il 7 maggio 1986) e ha deciso di trascorrere la giornata sul lago di Como, in particolare su una delle terrazze del Grand Hotel Tremezzo.

Il Grand Hotel Tremezzo

I preparativi e la tavola imbandita sono stati prontamente fotografati e pubblicati sui profili social di Ferragni. La location scelta quest'anno è quella che il Gran Hotel Tremezzo offre ai propri clienti selezionati.

Si tratta, infatti, di un albergo di lusso che può vantare 5 stelle e che, situato sulle sponde del lago di Como del comune di Tremezzina, garantisce vista e aria fresca agli invitati.

La festa a Palermo per i 35 anni

Lo scorso anno, per i suoi 35 anni, Ferragni aveva scelto di festeggiare in Sicilia. Più precisamente, con un pranzo a Villa Tasca a Palermo, un party a Villa Igiea e un giro turistico tra Palazzo Butera, Cappella Palatina e Palazzina Cinese, dove avevano dormito Carolina e Ferdinando di Borbone, guidato da Filippo Cosmelli, fondatore di IF Experience.

Al party erano state invitate solo 16 persone, quindi i familiari e gli amici più stretti. Numero che, in attesa della pubblicazione dei dati ufficiali, sembra sia stato ampiamente superato quest'anno a giudicare dalle sedie disposte ai lati della tavolata.

Lo chef per l'occasione era Pupi Inglese, affiancato dal pasticcere Giovanni Cappello che ha realizzato una delle sette torte.